Diletta Leotta crea nuovi sogni… col décolleté

La donna dei sogni assomiglia a Diletta Leotta. Bionda, formosa, sorridente, sportiva e soprattutto ironica. Chissà che commenti s’aspettava la conduttrice, postando l’ultima foto su Istagram. Probabilmente qualcosa di simile a ciò che è stato davvero scritto: Diletta sa bene con chi ha a che fare. Stuzzica, concede, propone… praticamente crea nuovi sogni.

In tenuta professionale dal bordo campo, sportiva durante gli allenamenti o comoda nei momenti di relax casalingo, Diletta Leotta dosa bene l’arma della sensualità, giocando con gli outfit, con le posizioni o con le parole. Nell’ultima foto sorride da un angolo della sua casa: un bel terrazzo a far da sfondo, un mazzo di tulipani sul tavolino, pesetti per allenarsi, il pc portatile e poi lei, in viola. Semplice e d’effetto.

“Creating new dreams” posta Diletta Leotta. Creando nuovi sogni: ce l’ha scritto anche sul body aderente Zara, proprio sul florido décolleté. Ed è facile intuire il tenore dei commenti dei follower.

“Che sogni grandi che hai – I miei dreams sarebbero proprio li in mezzo – Ci sono due bei dreams in questa foto – Stiamo zoomando tutti” tanto per citarne qualcuno. Un bel cuoricino lo mette anche il fratello, chirurgo estetico. Anche lui per mestiere aiuta ad alimentare sogni.

“Troppi pochi commenti… torno dopo” scrive uno ironicamente mentre i follower continuano a “sognare” sulle sue curve. Diletta Leotta non risponde mai. Post dopo post sa come tenere alta l’attenzione sul suo profilo. A volte bastano poche parole su un body. Una maestra della seduzione lo sa: creare sogni per i follower equivale a creare engagement su Instagram…

