Diletta Leotta è uno dei volti televisivi più amati, soprattutto dagli uomini. La conduttrice di calcio passa le domeniche sui campi di mezza Italia, a seguito della serie A. Anche nella vita privata ha un sacco di cose da fare: palestra, shopping e, non da ultimo, l’amore.

L’attacco di Paola Ferrari a Diletta Leotta

Un po’ meno roseo il rapporto che Diletta ha con le colleghe del piccolo schermo. Si è parlato di presunte invide quando lavorara in Sky. Di sicuro non piace molto il suo successo a una storica giornalista Rai, Paola Ferrari. Di recente la conduttrice sportiva ha accusa la Leotta di non fare bene all’immagine delle donne in tv. Il suo modo di esporsi sui social è molto maschio-oriented. Diletta non risponde e prosegue nel suo momento fortunato non solo dal punto di vista professionale.

Dall’estate infatti Diletta Leotta ha una relazione con il pugile Daniele Scardina, soprannominato King Toretto. I due, riservatissimi, non hanno ancora mai pubblicato scatti di coppia ma sono stati paparazzati più volte in atteggiamenti molto intimi. Recentemente poi Diletta e Daniele hanno trascorso una vacanza alle Maldive. Anche qui nessuna foto ufficiale ma tanti indizi social (stesso resort, piedi intrecciati in aereo) che non lasciano dubbi.

Con tutti questi impegni per Diletta Leotta è quasi impossibile trascorrere una giornata in tranquillità ma ecco che la scorsa domenica ci è riuscita. “Finalmente relax a casa”, scrive la siciliana su Instagram, postando una foto dal divano. Occhiali da gatta, maglia bianca iper-aderente e boxer. La testimonial di Intimissimi Uomo sa davvero come catturare l’attenzione maschile. Sguardo ammiccante, posa sensuale, pancia scoperta: le chiavi per il successo social ci sono tutte e infatti l’immagine fa il pieno di like e consensi.

L’outfit casalingo di Diletta Leotta, totalmente maschile, è lo stesso indossato da un avvenente ragazzo nell’ultimo spot Intimissimi, dove la showgirl si improvvisava personal shopper per caso. In conclusione, di chi sono i boxer che indossa Diletta? Di King Toretto? Del modello di intimo? Una cosa è certa: in tema di mutande, la Leotta fa impennare… le vendite!

