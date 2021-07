MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Come lo indossa Per tutte le tasche Pericolosamente sexy 7.75 IL NOSTRO GIUDIZIO

Passeggiata in centro, a Milano, per Diletta Leotta. Appena rientrata dal suo viaggio in Turchia, la conduttrice sportiva è stata beccata dai paparazzi con un look sbarazzino accessoriato da una bottiglietta d’acqua. L’outfit casual nasconde in realtà grossi nomi della moda e a quanto pare anche… un bell’anello di fidanzamento. Nozze in vista con Can Yaman?

Vacanze d’amore per Diletta Leotta e Can Yaman

L’estate di Diletta Leotta è iniziata a fine maggio. Insieme al fidanzato Can Yaman, si è recata in Campania. Bagni di sole e mare, selfie in barca e tanto amore, per la coppia del momento, che spopola anche sui social. Diletta ha stupito i follower con un sensuale costume Agent Provocateur e anche lui, con i suoi muscoli in evidenza, ha postato diversi scatti eloquenti.

I due sono poi ripartiti alla volta di Istanbul. La Turchia ha fatto da sfondo a un lungo viaggio, non solo turistico. Oltre alla navigazione del Bosforo, ai romantici tramonti turchi e alla cattedrale di Santa Sofia, Diletta e Can hanno fatto tappa a casa Yaman. L’attore ha presentato la fidanzata alla famiglia, gettando le basi per un solido rapporto. Secondo un tabloid turco, che ha intervistato il padre di Can, i due si sarebbero scambiati gli anelli di fidanzamento.

La passeggiata firmata (con anello)

Paparazzata a spasso per Milano, mentre è impegnata in una lunga telefonata, la conduttrice ha sollevato le dita, salutando il fotografo. E sembra proprio un brillocco quello che Diletta Leotta sfoggia all’anulare sinistro, la mano del cuore, su cui si porta solitamente l’anello di fidanzamento o la fede.

Scarpe da ginnastica Puma, shorts in denim, tshirt e cappellino Dior, Diletta Leotta cammina spedita verso casa. Con la borsa Sicily Dolce&Gabbana (da 1.350 euro) a tracolla, sorride felice. L’estate è ancora lunga e la conduttrice non vede l’ora di trascorrerla con la persona che ama: la prima di una lunga serie…

