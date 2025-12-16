Diletta Leotta incinta: i look strategici con cui ha nascosto il pancino

L’annuncio è arrivato con una dolce foto di famiglia su Instagram: Diletta Leotta aspetta il suo secondo bambino. La conduttrice e il marito Loris Karius hanno condiviso la notizia il 10 dicembre, svelando che la piccola Aria, nata ad agosto 2023, diventerà presto sorella maggiore. Mentre i fan esultano, in molti si chiedono: come ha fatto Diletta a nascondere il pancino fino ad ora? La risposta è in una serie di scelte fashion strategiche e pose studiate.

L’annuncio social: look coordinati per tutta la famiglia

La foto che ha svelato la dolce attesa mostra la famiglia Leotta-Karius al completo, immersa in un’atmosfera natalizia. Diletta Leotta indossa colori chiari, minimal ed eleganti: maglia a maniche lunghe, sollevata a mostrare il pancino, e shorts grigi. Aria e Loris Karius accarezzano il ventre nudo con dolcezza. Loris, portiere tedesco sposato con Diletta dal giugno 2024, indossa una maglia bianca casual, abbinata a jeans. La piccola completa il quadro con un top chiaro e pantaloni azzurri: è un indizio sul sesso del fratellino? Anche il cagnolino di famiglia fa capolino nell’inquadratura. L’ambientazione è curata nei minimi dettagli, con decorazioni natalizie che creano la cornice perfetta per l’annuncio.

Street style “morbido”

Nelle settimane precedenti all’annuncio, Diletta Leotta ha saputo mascherare abilmente le forme con scelte fashion precise. Per le strade milanesi è stata paparazzata con capi volutamente morbidi e stratificati. Durante una passeggiata in centro, è stata fotografata con un bomber animalier GCDS in eco-pelliccia leopardata con cappuccio, abbinato a jeans boyfriend decisamente comodi e poco aderenti. Il volume del capospalla ha nascosto perfettamente eventuali rotondità. In un’altra uscita cittadina, ha scelto una giacca Prada in pelle nera, portata con pantaloni della tuta Adidas Y3 dal taglio ampio. Altro giorno, altra mise. Particolarmente strategica la scelta di una felpa rosa Chrome Hearts oversize con cappuccio: il taglio maxi e la vestibilità comoda hanno celato completamente il ventre, mentre i jeans larghi completavano un outfit studiato per non destare sospetti.

I look social non tradiscono il segreto

Sui social, dove ogni dettaglio viene analizzato dai follower, Diletta Leotta ha optato per outfit che valorizzassero la silhouette senza rivelare troppo. Un completo in maglia verde militare Blumarine composto da dolcevita e shorts con dettagli in pizzo ha fatto bella mostra di sé in uno scatto casalingo. Il tessuto stretch avvolgeva le forme morbidamente ma la foto non tradiva la gravidanza. Anche in palestra la scelta è caduta su capi strategici: la canottiera Alo copriva l’addome. Il tessuto tecnico aderente ma contenitivo nascondeva perfettamente il pancino ancora piccolo. Durante le registrazioni televisive, invece, Diletta ha adottato un altro stratagemma: si è mostrata di profilo o di tre quarti, spesso con il ventre coperto dalla mano o dalla cartelletta di conduzione.

Focus sul pancione

Come già accaduto per la prima gravidanza, Diletta Leotta ha voluto tenere la notizia in famiglia per un po’ di mesi. La conduttrice ha saputo coniugare le esigenze professionali con il desiderio di privacy. La scelta di annunciare la gravidanza solo adesso, le ha permesso di godersi questo momento magico con i suoi cari. Ora che il segreto è svelato, la Leotta non ha perso occasione per mettere in mostra le forme materne. Stretta nell’abito nero con strass di Dolce&Gabbana, è una visione: lo spunto è perfetto anche per le feste in arrivo. Una cosa è certa: anche in gravidanza, Diletta conferma di essere una delle icone fashion più seguite d’Italia: guardala nella gallery.