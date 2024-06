Diletta Leotta è ancora più sexy con i costumi maschili

Manca sempre meno alle nozze di Diletta Leotta e Loris Karius. La conduttrice e il calciatore si giureranno amore eterno il 22 giugno sull’Isola di Vulcano, davanti a 150 invitati. Il loro è uno dei matrimoni vip più attesi dell’anno. Tra decori, fiori e outfit nuziali, le aspettative sono altissime. In queste settimane la Leotta è già in Sicilia, per seguire al meglio i preparativi. Tra un appuntamento e l’altro, fa la turista nella sua terra natale: i look sono bollenti.

Bikini… sponsale

“Summer essential” scrive Diletta Leotta su Instagram, nel condividere con i follower degli scatti provocanti, dove indossa appunto i capi essenziali per l’estate. Il mare blu alle sue spalle, le rocce vulcaniche sullo sfondo e lei che guarda languidamente dall’obiettivo, mostrando il fisico da urlo. In molti si chiedono come sarà il suo wedding dress per le nozze con Loris Karius. Pizzi, trasparenze, aderenze, cristalli: il ventaglio è ampio e lei sa come stupire. Nell’attesa di indossare l’abito più importante, di bianco la Leotta mette il bikini. Il top a triangolo Calzedonia (20 euro) strizza il seno di Diletta, che regala ai fan un underboob super sexy.

Con i boxer maschili

I capelli bagnati e sciolti conferiscono un’ulteriore nota di malizia all’outfit da mare di Diletta Leotta ma c’è un altro particolare che fa volare la fantasia. Quando una donna pesca nel guardaroba maschile, il risultato è hot. Da tempo lei è testimonial di Intimissimi Uomo e, periodicamente, propone scatti che infiammano i commenti. Per l’outfit estivo ecco che Diletta ha selezionato una classica camicia bianca in lino, lasciata aperta per mostrare il bikini, abbinata a un costume a boxer a righe blu. La proposta, classica e chic, è resa iper seducente dalle pose della Leotta.

Sul vulcano

Sull’isola di Vulcano, Diletta Leotta si è dedicata anche a una gita sul… vulcano. Il suo outfit da scalata è tecnico ma, come sempre, provocante. Il reggiseno e gli shorts fucsia firmati Benetton spiccano nel paesaggio lunare. I calzini Nike (19 euro) effetto tie-dye sono divertenti. I grossi occhiali tecnici specchiati e degli scarponcini da montagna completano il look. Lei, con i piedi nella sabbia nera, sorride felice. In un altro scatto posa invece dall’altura, con lo sguardo rivolto all’orizzonte, mentre sembra immaginare il futuro. Stesse ambientazioni per una carrellata di foto dove la conduttrice sfoggia un bikini che lascia davvero poco all’immaginazione. Il due pezzi nero Agent Provocateur ha dettagli cut-out sia sugli slip a vita alta che sul top: Diletta al tramonto, con l’acqua salata sulla pelle, è una visione.

L’addio al nubilato

Tra il lavoro a Milano e le preparazioni nuziali in Sicilia, Diletta Leotta si è presa anche qualche giorno per festeggiare degnamente l’addio al nubilato. E’ Ibiza la meta scelta per questa festa speciale, in cui lei è stata la protagonista indiscussa. Per una cena al tramonto in compagnia degli amici più intimi, la Leotta ha optato per il bianco. Il suo minidress in candido sangallo di Atelier Emé (1.000 euro) ha un maxi fiocco con lunghe code sul retro: le gambe sono in bella vista. Lo scollo omerale con maniche a palloncino sottolinea invece il décolleté. Sull’isola del divertimento nelle Baleari, Diletta ha indossato ovviamente anche dei costumi da bagno. Il bikini viola con slip sgambati e i lacci che abbracciano il ventre lascia i follower a bocca aperta. In attesa dell’abito da sposa, guarda nella gallery gli ultimi look di Diletta Leotta.

