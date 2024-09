Diletta Leotta, addio all’estate (tra bikini e outfit sexy)

“Welcome September”: Diletta Leotta saluta il nuovo mese con un post dallo stadio. La conduttrice è pronta a ributtarsi nel lavoro, ma quella del 2024 sarà per lei un’estate indimenticabile. Non solo perché è convolata a nozze con Loris Karius, con una cerimonia romanticissima alle Eolie. Quelli appena trascorsi sono stati per lei mesi pieni d’amore e di relax, in giro per le mete più esclusive insieme al neo marito e alla loro piccola Aria. Dalla Sicilia a Forte dei Marmi, dalla Puglia a Taormina, la conduttrice ha condiviso con i follower i suoi momenti speciali sfoggiando outfit sempre sensualissimi e costumi colorati e provocanti.

Le nozze con Loris Karius

Di certo gli outfit che Diletta Leotta ricorderà con più emozione saranno quelli scelti per le nozze con Loris Karius. I due sono diventati moglie e marito il 22 giugno, con una bellissima cerimonia a Vulcano. I look sfoggiati dalla conduttrice sono tutti firmati Atelier Emé. Per il sì ha scelto un vestito di pizzo, dotato di una gonna ampia e di un bolero a maniche lunghe e collo alto che sono stati rimossi subito dopo la cerimonia, lasciando spazio a un modello a sirena. Per i balli ha indossato un minidress con frange luccicanti, seguito da un altro attillatissimo e semitrasparente.

Gli abiti sexy

Se per le nozze era strepitosa, con gli outfit sfoggiati durante le vacanze non è stata da meno. Diletta Leotta ha scelto la chiave della sensualità per i suoi look estivi, abbondando con scollature hot e trasparenze. E’ la quintessenza della provocazione il mini abito nero con dettagli cut out che lasciano scoperta la parte bassa del seno e l’addome fin sotto l’ombelico. Il longdress di paillettes oro sottolinea le curve del suo corpo, con una trasparenza appena accennata che lascia intuire la silhouette. Vedo non vedo anche con il vestitino GCDS in tulle con effetto laminato e applicazioni di cristalli pendenti. Per la festa di compleanno della figlia Aria ha scelto un vestito midi in maglia Jacquemus, attillatissimo e con un’apertura maliziosa sul décolleté.

I costumi provocanti

In costume, neanche a dirlo, Diletta Leotta ha sempre lasciato i follower a bocca aperta, con il fisico perfetto enfatizzato dai bikini ridottissimi o dai modelli interi. Le sue curve sono esplosive e la conduttrice, cha in autunno sarà al timone del reality La Talpa, si è divertita a enfatizzarle con pose sensuali e beachwear rivelatore. Il due pezzi viola Talhita dell’addio al nubilato regala un provocante underboob mentre quello Agent Provocateur ha dettagli cut out che lasciano nude porzioni di seno o di addome. Per le coccole al mare con Loris Karius e la loro Aria ha scelto un body Versace, dai colori tenui e delicati con stampati coralli e stelle marine: una fantasia che parla d’estate!

Top brand in valigia

Scorrendo la bacheca Instagram, l’estate di Diletta Leotta sembra infinita. La valigia della conduttrice è stata sempre piena di outfit trendy. Abbronzatissima a fine agosto, Diletta ha sfoggiato un top Prada con gonna TheAttico. Poi ancora in bikini: il modello GCDS sembra piacerle molto, infatti lo sfoggia in diverse colorazioni. Sfoglia la gallery e scopri tutto il guardaroba estivo di Diletta Leotta.

