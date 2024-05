Diletta Leotta casual e sportiva… ma abbottonata male

La passeggiata (in jeans) di Diletta Leotta per tornare a casa dopo il lavoro a Radio 105 non è sfuggita i paparazzi. La conduttrice è stata fotografata con il cagnolino Lillo al guinzaglio subito dopo essere uscita dagli studi dai quali va in onda il suo programma, con un look casual e sportivo sui toni del celeste. Sorridente e allegra, mentre i flash scattavano era impegnata in una conversazione telefonica. Dall’altra parte ci sarà stato Loris Karius, suo futuro marito con cui vive una storia a distanza?

A spasso a Milano con Lillo

Per Diletta Leotta coprire a piedi il tragitto tra casa e gli studi radiofonici è un’abitudine consolidata, soprattutto con le belle giornate. E’ anche una buona scusa per far fare una passeggiata al cagnolino Lillo, da cui non si separa mai. Il volpino di Pomerania è simpaticissimo, e sgambetta accanto alla proprietaria che lo tiene al guinzaglio. Ovviamente anche lui (come quasi tutti i cani vip), ha un suo profilo Instaram!

Vedendo i paparazzi Diletta sorride e accenna un saluto, nonostante sia presa dalla conversazione al telefono e vada di fretta.

Il look di Diletta Leotta

Diletta Leotta non rinuncia mai allo stile, né quando appare in tv né nella vita privata. Capita di frequente che venga paparazzata a spasso a Milano e ogni volta i suoi outfit sono perfetti. Stavolta ha optato per un paio di jeans e un bomber in stile college Saint Laurent celeste con dettagli bianchi: lo stesso mix di colori delle sneakers Nike. Forse per la fretta di tornare a casa dalla sua Aria (la bimba nata dalla relazione con Loris Karius), la conduttrice ha pasticciato con l’allacciatura della giacca, che non è chiusa nella maniera corretta. Completano l’outfit un paio di occhiali da sole, ma soprattutto il vistoso anello che ormai da qualche mese sfoggia all’anulare sinistro.

Presto le nozze con Loris Karius

Manca ormai davvero poco alle nozze di Diletta Leotta e Loris Karius. I due diventeranno moglie e marito il 22 giugno a Vulcano e l’evento, su questo non ci sono dubbi, sarà indimenticabile. Il calciatore ha chiesto alla conduttrice di sposarlo quando lei era incinta di Aria, ma l’annuncio ufficiale ai follower è stato dato solo qualche mese più tardi. Mentre l’attesa del gran giorno sale, alcune indiscrezioni sono già trapelate: i festeggiamenti si protrarranno durante tutto il weekend e avranno come location l’esclusivo Therasia Resort. Elodie sarà la damigella della sposa. Sull’abito che indosserà Diletta invece c’è il mistero più assoluto, anche se Lookdavip vi ha già svelato quali siano i brand più accreditati. Di certo sarà una sposa bellissima: in attesa di vederla vestita da sposa, guardala in bomber, jeans e sneakers a spasso a Milano.

