Diletta Leotta a passeggio per Milano: il look è casual ma costosissimo

Milano in una soleggiata giornata d’autunno. Tra i marciapiedi affollati del centro, Diletta Leotta viene sorpresa dai paparazzi mentre si gode una passeggiata rilassata. Sorridente, raggiante, con i lunghi capelli biondi sciolti sulle spalle: la conduttrice televisiva mostra come sempre un’eleganza naturale e un’allegria che conquistano. Anche il look si fa notare.

Un pomeriggio di sole

Diletta Leotta si muove con disinvoltura tra le vie del centro di Milano, alternando chiacchiere e sorrisi. Si ferma a parlare con un conoscente, poi risponde al telefono, svelando il suo consueto buonumore. La conduttrice tiene in mano un sacchetto di Biologique Recherche, brand francese di skincare di lusso amato dalle star di tutto il mondo. Un dettaglio che non passa inosservato: la sua beauty routine è all’insegna dell’eccellenza. Che prodotti avrà comprato?

La felpa costa tantissimo

Il look scelto da Diletta Leotta per la passeggiata milanese è l’esempio perfetto di come si possa essere casual e allo stesso tempo incredibilmente cool. All’apparenza semplice, il suo outfit è in realtà un concentrato di capi esclusivi e ricercatissimi. La conduttrice indossa jeans baggy volutamente macchiati, che seguono il trend “vintage used”, tanto in voga tra le it-girl internazionali. Ad aggiungere una nota di colore all’outfit rilassato, una felpa rosa di Chrome Hearts con grafiche blu sulle maniche e il logo sul petto. Rarissima e praticamente introvabile, è un vero oggetto del desiderio per i collezionisti del brand americano. Il prezzo? Circa 4mila euro.

Le sneakers di stagione

Per tenersi al caldo, Diletta Leotta sceglie un capospalla elegante e senza tempo: un cappotto doppiopetto in misto lana beige firmato Magda Butrym, lungo fino alle caviglie, dallo stile sofisticato e dalla silhouette strutturata. Ai piedi, invece, opta per un tocco sportivo con le Nike Shox TL bianche. Le sneakers più cool della stagione segnano il ritorno di uno dei modelli più iconici degli anni Duemila. Già viste nelle scorse settimane anche su Elodie e Chiara Ferragni, queste ginniche sono protagoniste nelle strade. A completare il look, un accessorio che non poteva mancare: gli occhiali da sole. I Core Range di Cartier, in metallo dorato con lenti sfumate blu e dettagli oro, sono un tocco luxury per chi ama distinguersi anche nei dettagli.

La borsa cattura-sguardi

Tra tutti i pezzi del look di Diletta Leotta, però, quello che più attira l’attenzione è la borsa Balenciaga Le Cagole. Realizzata in pelle metallizzata rosa, la mini bag dal fascino audace e giocoso aggiunge un twist glamour all’intero outfit. Questo modello, disegnato da Demna Gvasalia, è diventato un vero cult nel giro di pochissimo tempo. Con la sua forma morbida e le borchie decorative, era al braccio di tutte le fashioniste nell’estate 2022. Una delle prime a sfoggiarla era stata Taylor Mega, nella versione tempestata di strass, identica a quella posseduta da Kylie Jenner. Da allora, è diventata un must have per le vip, da Chiara Ferragni a Wanda Nara. Nonostante qualcuno avesse previsto una moda passeggera, questa it-bag continua a essere amatissima.

Cool in ogni occasione

Diletta Leotta conferma ancora una volta il suo status di fashion icon. Il suo stile è sempre curato e firmato ma mai esagerato: riesce a essere sexy e sofisticata al tempo stesso. Che si trovi in tv, impegnata nella conduzione di un programma sportivo, o in giro con il marito Loris Karius e la figlia Aria, Diletta non rinuncia ai top brand e alle proposte più esclusive delle maison internazionali. Per l’ultimo Halloween, ad esempio, ha scelto un outfit giocoso ma raffinato: un abito bianco Diesel abbinato a stivali e borsetta del brand, entrambi decorati con teneri gattini bianchi stampati all-over.

Quando non indossa jeans e felpe, preferisce look più sofisticati, come il lungo abito blu Atelier Emé che ha sfoggiato di recente sul set: il capo esaltava la sua femminilità naturale. Insomma, casual o elegante che sia, Diletta non sbaglia mai un colpo di stile. Ogni sua apparizione diventa subito un trend da copiare, e il suo look da passeggio milanese non fa eccezione: un perfetto equilibrio tra comfort, lusso e modernità.

Related Posts