Diletta Leotta, quarantena d’amore… ma con il terzo incomodo

La conduttrice è in isolamento con il fidanzato Daniele Scardina, i due però non sono soli

La quarantena di Diletta Leotta trascorre lieve tra dirette radio a distanza, manicaretti in cucina e un po’ di lavoro in divenire per le sue trasmissioni sportive. Dalla sua bella casa con vista mozzafiato sul quartiere Garibaldi di Milano, la conduttrice delizia i follower con scatti sensuali e outfit striminziti, dalla maglietta cortissima usata per sfornare una torta all’elegante pigiama blu di Intimissimi.

Completanno in quarantena

Nelle lunghe settimane di isolamento però Diletta Leotta può contare anche sulla compagnia del suo fidanzato. La bionda siciliana ha una relazione da un anno con il pugile Daniele Scardina, noto anche come King Toretto. I due, che sono sempre stati molto riservati, hanno svelato la convivenza “forzata” in occasione del compleanno dello sportivo, che ha spento 28 candeline. La coppia, abbracciata e felice, sorride a favore di camera davanti a tanti palloncini blu che compongono la scritta Happy Birthday.

Chi è il terzo incomodo?

Ma chi pensa a una quarantena bollente per Diletta Leotta e Daniele Scardina deve ricredersi perché nell’appartamento c’è un terzo incomodo: il fratello della showgirl. Durante i festeggiamenti per il compleanno di King Toretto infatti, Mirko Manola ha postato uno scatto che lo vede insieme alla sorella Diletta e a Scardina. I commenti non si sono fatti attendere, molti si sono chiesti se i tre stessero infrangendo i divieti in vigore per contrastare la diffusione del coronavirus.

Mirko e Daniele, messi alle strette, si sono visti costretti a specificare che stanno trascorrendo entrambi il periodo di isolamento nell’abitazione della Leotta. Il mistero è stato svelato con un video dove i due si allenano sul grande terrazzo. “Visto che stiamo passando la quarantena insieme mi alleno con il mio personal di boxe”, ha scritto Mirko Manola. Insomma Diletta Leotta e Daniele Scardina non staranno trascorrendo una quarantena particolarmente hot ma almeno hanno compagnia.

