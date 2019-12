Diletta Leotta senza slip su Instagram? Svelato il mistero

Diletta Leotta è sicuramente uno dei personaggi del momento e non passa giorno che non si parli di lei. A far infiammare spesso i commenti social sono ovviamente le sue foto su Instagram. Oggetto delle ultime discussioni? Le mutandine di Diletta Leotta.

In uno scatto la si vede seduta su un letto con una semplice t-shirt bianca, degli occhiali da prof sul naso e delle mutande da uomo. Stessi slip pochi giorni dopo, per una Diletta Leotta che sembra pronta salire sul ring (ma king Toretto dov’è?): top sportivo, leggings e sempre gli slip da uomo che sporgono. In entrambi i casi siamo di fronte a un product placement: Diletta è testimonial Intimissimi.

Le mutandine della Leotta ci sono o no?

Pochi giorni fa è arrivato il terzo scatto, mozzafiato e furbetto. Diletta Leotta tira fuori dagli archivi estivi una foto con un cagnolino. E’ quasi Natale e Diletta si prepara a tornare a casa, dai suoi affetti, nella sua amata Sicilia. Ma il cane è messo in una posizione strategica e i follower della conduttrice di Dazn si sono concentrati sull’intimo: le mutandine, Diletta Leotta, le indossa o no?

Basta fare un giro sul suo profilo social per capire che Diletta ama i costumi molto sgambati, siamo di fronte a un semplice effetto ottico. Basterà questo a placare i suoi focosi fan?

Le gaffe di Diletta Leotta

A far parlare della Leotta non sono solo gli scatti sexy o gli outfit aderenti. Ci sono anche due recenti gaffe di cui molto si è discusso.

La prima col portiere Samir Handanovic. Al Gran Galà del calcio il giocatore dell’Inter è stato premiato per la terza volta come miglior portiere della Serie A. Diletta nell’invitarlo a ricevere il premio lo ha presentato “per la prima volta sul palco”. E’ stata gelata così: “È la terza volta. Vedo che sei ben informata, però non importa ti scuso”.

La seconda gaffe è arrivata nel commentare i cori dei tifosi della Lazio, dopo la vittoria sulla Juventus. Diletta Leotta ha attribuito “I giardini di marzo” ad Antonello Venditti e non a Lucio Battisti. Errore non sfuggito ai social e soprattutto a Paola Ferrari, la giornalista Rai che con la Leotta non va mai leggera: “Sei pronta per Sanremo“, le ha scritto su Twitter.

Forse Diletta Leotta non sarà sul palco dell’Ariston a Sanremo, di sicuro la vedremo sui social con qualche altra bollente immagine.

