Diletta Leotta torna a sedurre in costume e mostra il tattoo inguinale

Diletta Leotta fugge dal gelo che avvolge l’Italia e si concede una settimane al caldo. Sono le Maldive la meta scelta dalla conduttrice, che sta trascorrendo qualche giorno su un atollo da favola. Nell’Oceano Indiano non c’è traccia del marito, Loris Karius, rimasto in Germania per gli impegni calcistici, e nemmeno della figlia di un anno, Aria. La Leotta si sta godendo una pausa di relax insieme agli amici, regalando ai follower contenuti bollenti.

Il tattoo intimo

Tuta cool, borsa Birkin di Hermès in pelle grigia, trolley Rimowa e un sorriso smagliante: quando Diletta Leotta ha postato un scatto social dall’aeroporto di Doha, i follower hanno iniziato a domandasi dove fosse diretta. Poche oro dopo, il mistero è stato svelato: Diletta ha fatto sapere su Instagram di essere arrivata alle Maldive, pubblicando un video dove si tuffa in piscina. Lei, contenta più che mai, prende la rincorsa e si lancia nell’acqua fresca, alle sue spalle si intravedono un mare cristallino e le palme rigogliose. A catturare l’attenzione però è il bikini mini sfoggiato dalla Leotta. Il modello verde con bordi bianchi di Nude Project sottolinea il fisico perfetto della conduttrice ma non solo: in un provocante scatto in primo piano, è impossibile non notare il tatuaggio sull’inguine. Una maliziosa stellina è incisa sulla pelle della… star della tv italiana.

Gli outfit sexy

Il micro bikini non è ovviamente l’unica mise sensuale indossata da Diletta Leotta in questi giorni: alle Maldive ha portato una valigia all’insegna della malizia. Per gli scatti al tramonto, Diletta ha optato per look colorati e frizzanti. Immersa in acqua fino al ginocchio, con uno spettacolare cielo sulle tonalità dell’arancione, la conduttrice ha sfoggiato un pareo azzurro con spacco laterale, abbinato a un elegante costume intero di Seashell, con le coppe e le spalline ricoperte di conchiglie oro. Altra sera, altro shooting improvvisato. Questa volta a farla da padrone è lo spirito giocoso della Leotta, audace con un minidress rosso all’uncinetto con il muso di Hello Kitty sul seno.

Le attività sull’isola

Non solo relax e tintarella per Diletta Leotta: nel paradiso delle Maldive, lei si dedica anche all’attività fisica, passione che ha da sempre. In un soleggiato pomeriggio, eccola sul campo da tennis: per lei, racchetta alla mano e un outfit total pink. Cappellino, top e shorts confettosi sono abbinati alle sneakers New Balance. Per un tuffo dal pontile, Diletta opta per un due pezzi Bikini Lovers color cipria arricchito da strass. E che dire del costume nero con applicate due stelle marine in metallo, sfoggiato per una sessione di snorkeling con tanto di maschera? Dopo la nuotata la conduttrice si mette a leggere una rivista sotto le palme. Guarda nella gallery le magiche foto di Diletta Leotta in vacanza.

