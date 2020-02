Una prima serata all’insegna della sobrietà, quella di Sanremo 2020. Gli artisti si sono susseguiti sul palco alternando outfit eleganti senza picchi, eccezion fatta per Achille Lauro che ha voluto strafare.

Ad emergere sono state sicuramente Diletta Leotta e Rula Jebreal. La prima “giocava in casa”, conosciutissima in tv e social network e attesissima su quel palco, la seconda quasi sconosciuta al grande pubblico, ha potuto contare su dei contenuti mediaticamente fortissimi. Ma non è dei loro monologhi che vogliamo parlare in questa sede, bensì del look: una piacevolissima sfida tra primedonne (e tra due importanti case di moda italiane).

PRIMO OUTFIT

I primi applausi sono tutti per Diletta Leotta. Scende la scalinata con un elegante e scenografico abito da ballo Etro. In tessuto cineseria jacquard in seta color giallo sole, cinturino nero a sottolineare la vita, spalle scoperte. Radiosa e bellissima VOTO 9

Rula Jebral si appalesa timidamente. Scende la scalinata dell’Ariston mostrando un corpo muscoloso e allenato. L’abito lungo con ampia gonna color platino, interamente ricamato con cristalli, della collezione Giorgio Armani è romantico e scampanato verso il basso. Elegante e delicata VOTO 8

SECONDO OUTFIT

Diletta Leotta tiene ai piedi le pump Casadei ma cambia totalmente look. La jumpsuit nera Etro con scollo a cuore è resa particolare dalla coda: uno strascico in duchesse jacquard con fiori bianchi stilizzati si prende la scena. Unico neo: l’effetto déjà vu con Chiara Ferragni è inevitabile VOTO 7,5

Rula Jebral è una favola con questo abito Giorgio Armani Privé. Il color ambra esalta la carnagione della giornalista. Un tessuto di paillettes accarezza la silhouette partendo dalle spalle importanti, fino ai piedi. Appena trasparente sul décolleté, con la schiena scoperta VOTO 9

TERZO OUTFIT

Diletta Leotta sceglie come terzo look un classico Sanremese (indossato prima di lei da Michelle Hunziker e Virginia Raffaele): il vestito di velluto scuro. L’abito bustier a sirena Etro, con spacco centrale e interno in seta fucsia a contrasto, si è rivelato perfetto per la chiusura del Festival VOTO 7,5

Sceglie ancora un abito dal colore tenue Rula Jebral, un Armani Privé d’archivio con applicazioni di perle e cristalli sulla gonna lunga e sul corpetto protagonista. Grosso fiocco in vita a chiudere il corpetto plissé, per questa creazione senza tempo VOTO 6,5

