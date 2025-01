I Trump festeggiano 20 anni di matrimonio: l’abito da sposa di Melania e i post di Donald

Nozze di porcellana per Donald e Melania Trump, che il 22 gennaio hanno festeggiato 20 anni di matrimonio. Tra scandali sessuali, processi e malumori, la loro viene descritta, soprattutto negli ultimi anni, come un’unione da separati in casa. Tra alti e bassi però, sembrano esserci anche degli spiragli di felicità. Mentre i due si apprestano a trascorrere altri quatto anni alla White House, il presidente ha fatto gli auguri a mezzo social alla consorte.

Due post di auguri

“Celebro 20 anni con la mia bellissima moglie e nostra incredibile first lady Melania. Sei una moglie straordinaria e una madre meravigliosa. Buon anniversario” ha scritto Donald Trump su Instagram, nel celebrare l’importante anniversario. A soli due giorni dall’Inauguration Day, andato in scena il 20 gennaio a Washington DC., per i Trump è di nuovo tempo di festeggiare. Per l’occasione Donald ha postato sui social uno scatto dove tiene la consorte per mano. La foto, realizzata nel 2019, risale alla visita presidenziale a Londra ed è stata scattata all’ambasciata americana, nel corso di un gala che ha visto la presenza di Carlo e Camilla. Melania Trump, splendida in un cape dress rosso fuoco di Givenchy con applicazioni di paillettes, si era a lungo intrattenuta con i reali, manifestando classe ed eleganza. Nell’immagine evocativa scelta dal tycoon la coppia sembra camminare insieme verso il futuro. Nella stessa giornata, il presidente ha pubblicato anche un secondo scatto di coppia, risalente al matrimonio del 2005, sul suo profilo social privato: auguri a profusione.

Inauguration Day, tra sorrisi e tensione

I maligni non hanno però evitato di puntualizzare come Melania Trump non abbia fatto in alcun modo gli auguri social al marito, né con un post né con una storia. Che abbia così voluto confermare come i due, sotto le apparenze forzate derivanti dal ruolo che ricoprono, siano in realtà ai ferri corti? Dei loro atteggiamenti in occasione del giuramento del 20 gennaio si è parlato in lungo e in largo. Il body language della first lady lasciava pochi spazi ai dubbi, così come il suo outfit austero, un’armatura che, grazie anche al vistoso cappello, la proteggeva dai baci del marito. Nel corso del giuramento c’è stato però anche spazio per un siparietto all’insegna della complicità. Trump ha infatti lodato Melania per la sua tenacia nel stargli affianco, nonostante gli altissimi tacchi. “I piedi le fanno malissimo. Le ho chiesto se ce la facesse ancora a camminare e lei mi ha detto che ce l’avremmo fatta senza se e senza ma. Grazie per essere una meravigliosa e bellissima first lady”, ha affermato il presidente durante il discorso inaugurale, facendo riferimento alle pump BB di Manolo Blahnik (706 euro) in velluto blu.

Il wedding dress principesco

Che Melania Trump abbia un registro stilistico di tutto rispetto è cosa nota. Le sue mise si sono ovviamente raffinate nel corso degli anni ma, già un ventennio fa, era in grado di ammaliare con i suoi look e la sua avvenenza. E’ passato alla storia il vestito da sposa indossato per le nozze con Donald Trump. La cerimonia, andata in scena il 22 gennaio 2005 a Palm Beach, è stato un trionfo di opulenza, a partire… dal wedding dress. Donald aveva chiesto la mano di Melania l’anno prima, al MET Gala 2004, con un anello da due milioni di dollari. Subito dopo lei ha iniziato la ricerca dell’abito nuziale: la scelta è ricaduta su una maestosa creazione haute couture di Dior, ispirata alla principessa Sissi. Mille ore di lavoro, 90 metri di pura seta, 1500 cristalli cuciti a mano, 4 metri di strascico, 5 metri di velo, per un peso totale di 27 chilogrammi. Il valore? Tra i 100 e i 200mila dollari.

La copertina di Vogue (con polemica)

In un tempo ben lontano dai social, la copertura mediatica di questi eventi veniva affidata alle riviste: le nozze dei Trump avevano destato grande curiosità nel 2005. Il servizio migliore se l’era accaparrato Vogue, con tanto di cover. Il team creativo del magazine aveva seguito la futura sposa a Parigi, accompagnandola nella scelta dell’abito. L’intera operazione, compreso il difficile trasporto, data la mole del vestito, sopra l’Atlantico, era stata orchestrata dall’allora editor al large André Leon Talley. Al tempo Donald era “solo” un tycoon miliardario e Melania una bellissima modella slovena. Con l’inizio della carriera politica però, Anna Wintour ha preso le distanze dai Trump. In un’intervista del 2019 con Christiane Amanpour per la Cnn, l’editor in chief ha infatti ribadito la sua stima per Michelle Obama, affermando che “è una professionista che ha ispirato le donne di tutto il mondo. Noi adesso guardiamo a questi modelli”. La frecciatina era presumibilmente diretta a Melania Trump. “Il suo ruolo e tutto ciò che fa è molto più importante di un servizio fotografico e di una copertina frivola”, aveva prontamente ribattuto Stephanie Grisham, portavoce della Trump, in quel periodo first lady alla White House. 20 anni dopo ci pensano i social a ricordarci l’importante anniversario: guarda nella gallery le foto del passato e del presente.

