Donald Trump sbaglia il dress code al funerale del Papa ma Melania lo salva da una gaffe mondiale

La first lady in rigoroso total black Dolce&Gabbana, ma commette due errori

In una piazza San Pietro gremita da 200 mila fedeli, l’arrivo della delegazione statunitense non passa inosservata. Donald Trump, 78 anni, attraversa il colonnato berniniano in un brillante abito blu navy – scelta che contrasta vistosamente con il total black prescritto dal cerimoniale vaticano. Accanto a lui, Melania sfoggia invece un impeccabile coat dress nero con veletta di pizzo, come impone la tradizione per le consorti dei capi di Stato cattolici. Ma anche lei ha commesso qualche errore di stile.

Il “labiale” che ha fatto il giro del web

Poco dopo l’omelia del cardinale Giovanni Battista Re, le telecamere indugiano su Trump che, distratto, non si accorge che il presidente francese Emmanuel Macron gli tende la mano per il rito del “Segno della Pace”. Melania si sporge allora verso di lui e, secondo la professionista del labiale Nicola Hickling, mormora due volte: “You should do it” (Dovresti farlo). Alla seconda esortazione Trump risponde “Oh, alright” e stringe finalmente la mano a Macron, poi al re di Spagna Felipe VI e al presidente estone Alar Karis.

Come Melania è intervenuta

Il breve scambio, decifrato da Hickling per diversi media internazionali, dimostra ancora una volta il ruolo di “vela protettiva” svolto dalla First Lady. Già pochi minuti prima, Trump le aveva sussurrato: “I’ll go over and speak to him” (Vado là e gli parlo), ricevendo in cambio uno sguardo eloquente che i social hanno ribattezzato “Melania side-eye”.

The congregation are invited to offer the sign of peace – by shaking each other’s hands. Cameras quickly pan to the US president, who, after a short pause and a word from Melania, begins shaking hands with other world leaders. https://t.co/Id7P7vW11O 📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/SLAqNKbS7S — Sky News (@SkyNews) April 26, 2025

Perché il completo blu è una gaffe diplomatica

Il regolamento non scritto dei funerali papali è chiaro: gli uomini in veste ufficiale devono indossare un abito nero, camicia bianca, cravatta nera e – facoltativo – lutto al braccio. La ragione è duplice: uniformità cromatica e segno universale di lutto. Indossare un colore acceso, spiegano gli storici del cerimoniale, sposta l’attenzione dal defunto all’ospite, violando la regola aurea della discrezione.

Questione di blu

Donald Trump è stato l’unico leader mondiale immortalato con un tailleur blue royal; persino Joe Biden e il principe William – pure loro in blu – hanno scelto tonalità quasi indistinguibili dal nero. Sui social la svista ha scatenato reazioni a catena: “No respect!!”, “Lo fa per farsi notare?”, “Nemmeno il nodo della cravatta è nero!”, si legge in centinaia di post ripresi da News.com.au e dall’Independent.news.

Gli americani sbagliano

Un esperto di diplomazia vaticana citato dall’Evening Standard ricorda che l’ultima “distrazione cromatica” di un capo di Stato risale al 1989, e si tratta ancora una volta di un americano. George H.W. Bush si presentò in grigio scuro ai funerali di Giovanni Paolo I, rimediando un veloce cambio d’abito dietro le quinte. Trump, invece, avrebbe rifiutato qualsiasi sostituzione “perché il tempo stringeva”, riferiscono fonti della Casa Bianca.

Il look di Melania Trump

Con un cappotto sartoriale Dolce & Gabbana da circa 4 mila euro, Melania Trump domina la scena funebre di San Pietro. Il taglio avvitato sottolinea la silhouette dell’ex first lady, mentre il velo in pizzo chantilly scivola sul volto aggiungendo un’aura di devozione regale. Al collo si intravede una piccola croce di diamanti. Guanti di pizzo completano il total-black di rigore, messo insieme dal tocco esperto dello stylist Hervé Pierre. Un outfit che, nel giorno dei funerali papali e del suo 55° compleanno, conferma la sua predilezione per l’eleganza italiana e i dettagli couture.

I due errori della First Lady

Il “mourning chic” di Melania Trump coniuga monocromia austera, silhouette scolpite e dettagli di pizzo. Il trucco è discreto, con focus sullo sguardo: la signora Trump si avvale di ciglia finte per infoltire e definire l’occhio. Sono due però i dettagli che tradiscono inesperienza al protocollo funebre del Vaticano: il tacco alto e soprattutto l’assenza di collant.

I precedenti di Trump con il protocollo vaticano

Non è la prima volta che il presidente americano incappa in un inciampo etichettato come irriverente. Nel 2017, durante la visita ufficiale a Papa Francesco, spalancò le braccia al termine della benedizione, gesto considerato troppo enfatico per l’ambiente curiale. Nel 2020 si presentò con cravatta rossa al Te Deum in San Giovanni in Laterano. Errori che, secondo gli osservatori, svelano «un rapporto complesso con la simbologia cattolica».

Reazioni social e commenti degli esperti

Il filmato dell’intervento lampo di Melania Trump ha superato 25 milioni di visualizzazioni in 24 ore sulle piattaforme X e TikTok. La body-language analyst Judi James lo definisce “un momento di affettuosa complicità che ricorda Diana e Carlo a Westminster”. Altri parlano di “regia silenziosa” della ex modella, capace di bilanciare l’imprevedibilità del marito con poche parole. Il risultato? Una gaffe evitata sul filo dei secondi e un nuovo meme virale che, paradossalmente, oscura l’errore di dress code da cui tutto è partito.

