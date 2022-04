Moda e musica si sono mischiate sapientemente ai Grammy Awards 2022. Donatella Versace è l’artefice di questo mix riuscitissimo. A Las Vegas la stilista è stata la protagonista di un siparietto sul palco insieme a Dua Lipa e Megan Thee Stallion. Prima di consegnare il premio per la “Migliore Artista Emergente”, le due cantanti hanno battibeccato per l’outfit identico, almeno all’apparenza.

Ci pensa Donatella

“Mi hai rubato il look”, insinua Megan Thee Stallion. “Mi hanno detto che avrei avuto l’esclusiva. Dovrò fare una chiacchierata con Donatella”, risponde Dua Lipa. A quel punto è la stessa Versace che, salendo in scena, dice, in italiano: “Basta, basta! Ragazze, basta! Sapete cosa? Facciamo così… e così”. La designer strappa la gonna sia della Lipa che della Stallion, svelando due look diversi: minigonna per la prima e abito dal taglio asimmetrico per la seconda. Le due, soddisfatte nel loro Versace, premiano Olivia Rodrigo.

Il precedente

La scenetta divertente tra Dua Lipa e Megan Thee Stallion non è di certo inedita, bensì è il rifacimento di una gag andata in onda nel 1998, agli MTV Video Music Awards. Al tempo erano state Mariah Carey e Witney Houston a punzecchiarsi a vicenda per lo stesso abito a sottoveste marrone di Vera Wang. Anche lì c’era stato il medesimo colpo di scena ma senza l’intervento della Wang: Mariah si era staccata la gonna da sola e Whitney aveva fatto lo stesso. Il momento era passato alla storia e ora Donatella Versace, icona di stile e di costume (GUARDALA QUI protagonista con le sorelle Hadid nella campagna pubblicitaria Versace), ha saputo ricrearlo con maestria.

L’abito vintage (e scandaloso)

Lo sketch sul palco non ha rappresentato l’unica citazione agli anni Novanta nel corso della serata. Già sul red carpet Dua Lipa ci aveva riportato indietro nel tempo. Nello specifico nel 1992, allo show Miss S&M di Versace. Una collezione che fece scandalo e contro cui molti puntarono il dito per la sessualizzazione del corpo femminile. Di fatto quegli abiti disegnati da Gianni Versace sono entrati a gran diritto nell’immaginario collettivo. Indossati dalle star di mezzo mondo, vengono citati e riproposti anche ora.

Dua come Cindy

Dua Lipa era infuocata con un vestito nero dal bustier trasparente, arricchito da lacci con le fibbie oro. Il modello era stato portato in passerella da Christy Turlington e indossato poco dopo da Cindy Crawford agli MTV Awards. L’artista ha completato l’outfit con lunghissimi capelli biondi e i gioielli del brand. Sono passati 30 anni ma la maison della Medusa è sempre sulla cresta nell’onda!

