Dopo il matrimonio i Bieber si spogliano

MORSO DELLA VIPERA Pericolosamente sexy Un voto al colore Idea regalo Come lo indossano 9 IL NOSTRO GIUDIZIO

I loro matrimonio, romanticissimo tanto quanto costosissimo, ha fatto parlare per giorni ma, finita la festa, per Justin Bieber e Hailey Baldwin è tempo di tornare al business.

Consapevoli del potere di coppia e della curiosità che i loro gesti d’amore suscitano, gli sposini hanno deciso di spogliarsi per pubblicità. Hailey Baldwin e Justin Bieber sono infatti i protagonisti della nuova campagna Calvin Klein, CK50, che celebra i cinquant’anni del brand di abbigliamento.

Intimo in pendant, torso nudo per Justin Bieber, minigonna per Hailey Baldwin, fisici scolpiti e tatuaggi: nel video i due si abbracciano e si stuzzicano davanti alla telecamera, rivelando tutta la loro intesa. Questo è il loro primo lavoro insieme e viene da scommettere che non sarà l’ultimo. Giovani e bellissimi, se separati guadagnano alla grande, insieme sono davvero una miniera d’oro.

Related Posts