Dua Lipa e Anwar Hadid, coppia innamorata tra supermercato e benzinaio

Giornata di commissioni a Los Angeles per la cantante e il modello, che optano per outfit casual ma d'impatto

Anwar Hadid e Dua Lipa sono fidanzati dal giugno del 2019. In un mondo, quello dei famosi, dove ci si prende e ci si lascia la love story tra la cantante inglese e il modello americano è quasi da record. 25 anni lei, 21 lui e un amore che va a gonfie vele. Dopo aver trascorso gran parte del primo lockdown della tenuta in Pennsylvania di Yolanda Hadid insieme a Bella Hadid, Gigi Hadid e Zeyn Malik, i due sono rientrati a Los Angeles.

Nella città delle star i paparazzi sono sempre in agguato ed è così che Dua Lipa e Anwar Hadid sono stati immortalati a Los Angeles durante le loro attività quotidiane. Prima la spesa nel supermercato preferito dai famosi, Erewhon, poi il rifornimento alla pompa di benzina. Tra una chiacchiera e una risata, Dua e Anwar non sembrano certo annoiarsi. Abituati a vacanze da sogno (spesso in costume da bagno), i due sembrano felici anche in occasione di queste faccende di routine. Del resto, quando c’è l’amore, tutto si trasforma in momenti piacevoli da trascorrere insieme.

Per la loro uscita Dua Lipa e Anwar Hadid hanno optato per due outfit comodi ma estrosi, che hanno catturato l’attenzione di passanti e fotografi. Teschi, saette e grosse scritte ricoprono i pantaloni di Anwar, firmati Chinatown Market. Il modello, fratello minore di Bella e Gigi Hadid, li abbina a una maglia verde di Wu Wear e alle ricercatissime (e introvabili) sneakers Superstar della capsule di Prada con Adidas.

Dua Lipa invece punta tutto sulle tonalità accese. Se i jeans scuri a gamba dritta sono basic, lo smanicato arancione con pelo sul collo di Rita è un capo che non passa inosservato. In mano la popstar stringe una borsa matelassé verde di Miu Miu mentre in testa sfoggia un cappellino fucsia. La mascherina rosa aggiunge un’ulteriore nota grintosa. Colore addosso e nel cuore per questa coppia innamorata che vive la vita in technicolor.

