Dua Lipa in Brasile, bikini e… samba

Tra impegni lavorativi, red carpet e la pianificazione delle nozze con Callum Turner, Dua Lipa ha trovato il tempo per concedersi un po’ di relax in Brasile. La popstar britannica, 29 anni, è stata immortalata dai paparazzi mentre si gode il sole di Rio de Janeiro, dove è impegnata con il suo tour, sfoggiando look che mescolano perfettamente il glamour dei top brand alle vibrazioni carioca.

Un vita piena

Dua Lipa non ha certo bisogno di presentazioni. Con hit planetarie come Levitating, Don’t Start Now e Houdini, la cantante anglo-albanese ha conquistato il mondo della musica pop, collezionando Grammy, Brit Award e miliardi di stream. Il 2024 è stato per lei un anno speciale anche sul fronte sentimentale. La relazione con l’attore britannico Callum Turner si è consolidata fino all’attesissimo annuncio di fidanzamento. L’anello Tiffany & Co. che sfoggia al dito è giù un cult per la sua forma insolita, con la montatura bold e un grosso diamante centrale. I fan attendono con trepidazione i dettagli sulle prossime nozze. Adesso però la cantante è impegnata con il suo tour in Sudamerica. In attesa della data brasiliana, in programma il 22 novembre, si è divertita con gli amici a Rio.

In bikini sulla terrazza dell’hotel

Le foto rubate dai paparazzi nel corso del viaggio brasiliano mostrano Dua Lipa splendida e rilassata sulla terrazza dell’hotel. La popstar ha scelto un bikini firmato Rat & Boa, brand amato dalle celebrità per i suoi design bohemien-chic e perfettamente a tema con il mood di Rio. Il due pezzi Brasilia, caratterizzato da stampe vivaci sui toni del verde, metteva in risalto il fisico tonico della cantante. A completare il look da mare, un pareo coordinato, che Dua ha indossato con nonchalance, lasciandolo scivolare sui fianchi. Capelli sciolti al vento, occhiali da sole oversize e un’abbronzatura già invidiabile: l’immagine perfetta della dolce vita carioca.

La serata alla scuola di samba

A Rio, Dua Lipa si è immersa completamente nella cultura brasiliana, partecipando a una cena animata con amici, tra drink colorati e selfie scattati senza sosta. L’atmosfera conviviale è proseguita con una visita a una delle celebri scuole di samba di Rio, dove Dua ha potuto ammirare da vicino le ballerine professioniste, che preparano le coreografie per il Carnevale. Le immagini la mostrano sorridente e coinvolta, mentre osserva affascinata i movimenti sinuosi delle danzatrici nei costumi tradizionali. Lei non si è limitata a guardare: la popstar si è cimentata anche nel ballo, provando alcuni passi di samba con l’entusiasmo di chi non teme di mettersi in gioco. Un momento di pura gioia e condivisione culturale che ha conquistato i fan brasiliani.

Jeans e reggiseno gioiello

Per la serata in città, Dua Lipa ha optato per un outfit che omaggiava il Brasile ma senza forzature. Il pezzo forte? Un reggiseno a vista a tema, unico elemento carnevalesco del look, abbinato con intelligenza a una camicia bianca annodata in vita, che creava un contrasto sofisticato. I jeans classici a vita alta erano impreziositi da una cintura nera griffata Miu Miu. Ai piedi, ha sfoggiato le sneakers della collaborazione Nike x Jacquemus color panna, perfette per una serata che prevedeva anche qualche passo di danza. La borsa rossa Teckel di Alaïa, con la sua forma iconica e il colore vibrante, aggiungeva un tocco di lusso senza appesantire la mise casual-chic. Un equilibrio perfetto tra comfort e glamour.

Gli altri look brasiliani

Durante il soggiorno carioca, Dua Lipa ha sfoggiato una serie di outfit che documentano la sua versatilità stilistica. In una foto sul balcone dell’hotel, indossava un minidress luccicante e molto corto che metteva in mostra le gambe, abbinato a sandali rossi Le Silla, con lacci che avvolgevano la caviglia. Un altro look particolarmente riuscito prevedeva una minigonna in pizzo nero, stivali in pelle fino al ginocchio e una felpa Adidas gialla con dettagli verdi: i colori della bandiera brasiliana reinterpretati in chiave sporty-chic. Come sempre, Dua dimostra di saper mixare pezzi di alta moda con capi più accessibili, creando combinazioni originali che ispirano milioni di fan in tutto il mondo: guardala nella gallery.