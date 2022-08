Dua Lipa festeggia il compleanno per una settimana e i look sono bollenti

Birthday week. “La settimana del compleanno”, ha scritto Dua Lipa sui social lunedì, per sottolineare l’evento imminente. La cantante ha così anche lasciato intendere l’intenzione di festeggiare per più giorni e così è stato. Dua è in vacanza con un gruppo di amici a Ibiza, dove le occasioni per divertirsi non mancano. Com’è consuetudine, il tutto è ampiamente documentato sui social.

Relax nella villa di lusso

Siamo nell’isola delle Baleari più amata dalle star, in una villa di lusso circondata da una fiorente vegetazione. Dopo aver trascorso buona parte dell’anno in tour o agli eventi più esclusivi in giro per il mondo, Dua Lipa si sta godendo un po’ di meritato riposo. Le sessioni di yoga all’aperto, la tintarella sul prato: le giornate scorrono lente e serene per questi vacanzieri illustri, tra cui compaiono anche Gilda Ambrosio (ECCOLA con le foglie di fico sul seno) e lo stilista Giuliano Calza. Poi, come anticipato, gli amici hanno impiegato molto del loro tempo a celebrare degnamente i 27 anni di Dua. Lei ha sfoggiato una serie di look mozzafiato, da protagonista assoluta.

Micro bikini e denim

Per dare il via alla settimana di festa, Dua Lipa ha optato per un total white di Marc Jacobs. Micro reggiseno gioiello, maxi gonna in jeans e un paio di vertiginose platform. Scarpe così belle e accattivanti che saltano all’occhio in tutti gli scatti. Outfit vintage di Dior per prendere un po’ di sole tra gli ulivi. Il motivo denim effetto trompe l’oeil stampato sul bikini e sul pareo scalda il cuore dei nostalgici della moda dei primi Duemila. Abbinato a un paio di stivali del brand, sempre risalenti a quel periodo, è il mix perfetto tra glam e comodità.

Infuocata e trasparente

“Ho tirato fuori dalla cassaforte questo vestito per la mia cena di compleanno”, fa sapere Dua Lipa ai fan. Il modello in questione viene sempre dal passato, dagli anni Ottanta per la precisione, ed è firmato Mugler. Lungo e aderente, si contraddistingue per delle fiamme colorate realizzate in pelle. Un look infuocato per spegnere le candeline sulla golosa torta. Dopo le foto di rito, la Lipa & friends sono andati in discoteca. Al club l’artista ha sfoderato l’outfit più sexy, con un abito nero che celava a malapena il décolleté, sempre della maison francese. “I 27 anni mi fanno sentire in paradiso”, confessa lei. E si vede, Dua è splendida. Auguri!

