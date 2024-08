Ed Westwick e Amy Jackson sposi in Cilento: i dettagli dei look nuziali

Smoking Giorgio Armani con giacca bianca per lui, abito romantico di Alberta Ferretti con velo in pizzo per lei

Matrimonio all’italiana per Ed Westwick e Amy Jackson. In una stagione nuziale particolarmente ricca per i vip, l’attore e la modella hanno scelto la Campania per giurarsi amore eterno. In una domenica di fine agosto i due si sono scambiati le promesse in una cornice da sogno, il Castello di Rocca, nel Cilento. Nei giorni precedenti Ed e Amy avevano invece festeggiato con parenti e amici in Costiera Amalfitana. Ecco tutti i dettagli del loro wedding nel Bel Paese.

La love story

Attore britannico 37enne, Ed Westwick è noto soprattutto per aver interpretato il ruolo di Chuck Bass nella serie televisiva Gossip Girl. Amy Jackson, 32 anni, è invece una modella e attrice, conosciuta principalmente per i suoi lavori nel cinema indiano. Lei è seguitissima anche su Instagram, dove vanta tredici milioni di follower. I due si sono conosciuti nel 2021 durante un evento automobilistico a Silverstone e da allora non si sono più lasciati. Circa dodici mesi dopo l’ufficializzazione della storia, Ed ha chiesto Amy in sposa. Nel corso di una giornata sugli sci in Svizzera, Westwick si è inginocchiato, donando alla Jackson un anello con un grosso diamante centrale di forma ovale. In pochi mesi la coppia ha organizzato il matrimonio. Dopo aver scartato l’idea iniziale, una fuga in Africa, hanno optato per la Campania: lei infatti era rimasta stregata dalla bellezza della Costiera Amalfitana in occasione di un viaggio nel 2022.

Il party di benvenuto

Circa 200 invitati sono sbarcati in Campania da diverse parti del mondo, per assistere al giorno più importante di Amy Jackson ed Ed Westwick. La sposa ha postato una serie di scatti del viaggio in jet privato. “Sposiamoci baby” ha scritto a corredo delle immagini, dove posa con gli ospiti in aereo e bacia l’allora futuro marito. Nelle foto c’è anche Andreas, il figlio che Amy ha avuto da una precedente relazione e che è legatissimo a Westwick. Una volta atterrati in Italia, la coppia ha dato il via ai festeggiamenti con un party a base di pasta e pizza in Costiera Amalfitana. Lei non ha perso occasione per rimarcare il suo amore per questi luoghi e per il vibe anni Sessanta che si respira nei paesini affacciati sul mare. Per la festa la Jackson ha optato per un abito bianco con bustino e spalline scivolate di Vivienne Westwood, abbinato a rossetto rosso e vistosi orecchini di diamanti.

Il sì al castello

Veniamo ora al grande giorno, quello del matrimonio, andato in scena nella splendida cornice del Castello di Rocca. Sulle alture di questa location unica, Ed Westwick e Amy Jackson si sono scambiati le promesse davanti ad amici e parenti. La luce del tardo pomeriggio, il tripudio delle rose bianche, gli sbandieratori e le musiche tradizionali del luogo: sembra un film ma è tutto vero. L’attore era impeccabile in un tuxedo con giacca bianca e pantaloni neri di Giorgio Armani. La sposa ha optato per un’eterea creazione di Alberta Ferretti. L’abito immacolato ha un bustino senza spalline e un’ampia gonna con strati a cascata e drappeggi. Il lunghissimo velo con ricami in pizzo aggiunge un’ulteriore nota di romanticismo. Cambio di look per il ricevimento, con la Jackson che si è fatta realizzare su misura un sensuale long dress di Pronovias. Il modello in seta scivolava sul corpo della modella: gli impalpabili guanti con applicazioni di cristalli e i dettagli luccicanti sul ventre sono perfetti per i balli sotto le stelle. Guarda nella gallery le immagini del sì campano di Ed Westwick e Amy Jackson.