Elegante, sexy, pratico, chic… il tailleur ha tutte le carte in regola per essere un elemento indispensabile nel guardaroba di ogni donna. Negli anni la sua popolarità ha vissuto alti e bassi, ma il suo fascino è intramontabile. Questo autunno poi, è il must have di ogni fashionista che si rispetti. Non è un caso se le vip ne scelgono di ogni foggia e colore per le ospitate in tv o per gli eventi mondani.

Quelle che vanno in bianco

Il tailleur più di tendenza è sicuramente quello bianco, pezzo forte nel guardaroba autunnale delle celebrità. Silvia Toffanin ne ha scelto uno doppiopetto Space Simona Corsellini per condurre Verissimo, mentre Elisabetta Gregoraci ha puntato su un modello Alexander McQueen per fare il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip. Anche Milly Carlucci ha seguito il trend: alla sfilata di Laura Biagiotti era elegantissima in un completo giacca e pantalone del brand.

Colori accesi e contrasti

La maggior parte delle vip sceglie la tinta unita, ma questo non vuol dire rinunciare a osare con il colore. Maria De Filippi, regina della tv ma anche di stile, a Tu si que vales ha puntato su un tailleur rosso acceso con i revers fucsia. Un contrasto forte, proprio come la sua personalità. Lorella Cuccarini ha scelto un modello Lardini di un color ciclamino molto elegante e per niente banale. Giorgia Rossi sprizza grinta ed energia in blu metallizzato, un colore insolito che aggiunge un twist moderno al più classico dei look. Antonella Elia al GF Vip sceglie un look che non passa inosservato.

Ognuna a modo suo

Su come portare il tailleur, poi, ogni vip ha la sua da dire. Chiara Ferragni sceglie un modello Alberta Ferretti dal taglio comodo. Alena Seredova, invece, preferisce una linea più fit per il suo completo nero. Melissa Satta abbottona fino all’ultimo bottone la camicia che indossa sotto il blazer Max Mara, Paola Barale è più spudorata: sotto la giacca non porta altro che un top a rete e in reggiseno a vista.

