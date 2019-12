Elena Barolo: l’influencer si sposa… con l’ironia

Di Elena Barolo non si parla molto. L’ex velina che ha creato una carriera sulla sua passione per la moda, è di solito molto riservata sulla sua vita privata. La sua dichiarazione recente, in merito a un matrimonio col compagno storico Alessandro Martorana, ha riacceso i riflettori su di lei.

Sagace e spiritosa su Instagram, Elena Barolo è una influencer sobria e discreta, che si vanta di essere se stessa. “Bionda di nascita e per scelta, non faccio uso di stylist, di silicone o di follower finti” scrive soddisfatta sul suo profilo. E ad ogni post lascia trasparire non solo un ottimo gusto in fatto di moda, ma anche della sana autoironia.

“Esempio di come venire bene in foto il primo giorno di ciclo: girati“, scrive postando una foto di spalle corredata di borsa Chanel, oppure “Inutile che mi scervelli a scrivere qualcosa di intelligente stasera: il brufolo sulla fronte me lo impedisce“, di fianco a un’immagine con i capelli che coprono la fronte e il trench Burberry che cela il mento.

“Se son rose fioriranno… sul vestito tutto l’anno!” posta, indossando una camicia floreale. E il rifermento ironico riaccende l’attenzione sulla sua vita privata.

Totalmente assente tra le sue foto social il fidanzato, il couturier Alessandro Martorana, che di moda si occupa ma in un settore differente dalla Barolo. I due, innamorati ma riservati, si concedono un picco di popolarità solitamente a gennaio, in occasione della festa-evento per il compleanno di lui.

E’ stata proprio Elena ad interrompere di recente il riserbo durante la trasmissione Che Tempo Che Fa. Fasciata in un abito in cachemere da lei disegnato per il brand Cachemire Ballerina, a Fabio Fazio, Elena Barolo ha rivelato che si sarebbe sposata il giorno del proprio compleanno, che cade proprio… il mese prossimo: il 14 dicembre. Che stesse scherzando anche stavolta?

I compleanni glamour di Alessandro Martorana:

– London mood nel 2016

– Eleganza e qualche scivolone nel 2015

– Compleanno col botto nel 2014