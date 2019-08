Eleonora Incardona, golfista sexy e chic

Ha gli occhi scuri e lunghi capelli neri, il fisico prorompente tipicamente mediterraneo. Eleonora Incardona sogna di diventare magistrato, è seguitissima sui social e ha la passione per il golf, “ma non mi precludo nulla. In futuro se dovesse arrivarmi qualche proposta dal mondo dello spettacolo… perché no!” racconta a noi di Lookdavip. Su Instagram fa incetta di like, grazie a scatti maliziosi con costumi Scostumata o Miss Bikini Luxe o con abiti chic e sensuali come quelli Feleppa o Antonella Rizza. I suoi outfit ci hanno incuriositi, ma con lei abbiamo parlato anche di gossip: Eleonora ha una storia d’amore con Mirko Manola, il fratello maggiore di Diletta Leotta.

Come valorizzi il tuo corpo e quali caratteristiche deve avere un capo d’abbigliamento per farti innamorare?

A me piacciono tantissimo i colori, soprattutto quelli accesi, preferisco il rosso. Non mi piace valorizzare in particolare una parte del corpo, né la volgarità: cerco di essere sensuale ma sempre nei limiti. Mi piacciono i vestiti un po’ più aderenti ed elasticizzati rispetto a quelli larghi.

Quando parti per le vacanze, cos’è che non deve mai mancare nella tua valigia?

Sicuramente i costumi perché amo il mare. Poi la piastra per i capelli, perché mi piace farli lisci e ovviamente delle scarpe col tacco alto.

Cosa puoi raccontarci sulla tua relazione con Mirko Manola?

Siamo ancora fidanzati. Stiamo insieme da due anni, ci siamo conosciuti tramite social. Infatti anche per questo amo i social, che mi hanno fatto trovare l’amore. Conviviamo, e abbiamo un cane che si chiama Oliver.

Lui è un chirurgo estetico, tu cosa ne pensi di chi ricorre all’aiuto del bisturi?

Io sono completamente a favore. Molto spesso le ragazze hanno dei difetti con cui non vivono bene e la chirurgia può aiutare a stare bene con sé stessi. Ma non mi piacciono gli eccessi.

Tu e Diletta Leotta parlate spesso di moda?

Sì ne parliamo certo. Ma non ci diamo consigli, abbiamo più o meno gli stessi gusti.

