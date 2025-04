Elettra Lamborghini e Afrojack festeggiano il Re con il look abbinato

Weekend di giubilo per Afrojack ed Elettra Lamborghini. I due sono volati in Olanda per celebrare il Koningsdag, la festa nazionale dei Paesi Bassi che onora il compleanno del Re. Un appuntamento importante per il deejay, che ha omaggiato la sua Nazione con un concerto per migliaia di persone. I look della coppia erano a tema.

In Olanda per il Koningsdag

Mercatini, feste di strada, bancarelle, barche sui fiumi, eventi e un senso di euforia generale: è questa l’atmosfera che se respira nel Paesi Bassi durante il Koningsdag (conosciuto anche come King’s Day, in inglese). La festa risale al 1885, quando fu celebrata per la prima volta come Prinsessedag (giorno della principessa) per la principessa Wilhelmina. Col tempo è diventata Koninginnedag (giorno della regina) e poi Koningsdag, con l’ascesa al trono di Willem-Alexander nel 2013. In scena ogni anno il 27 aprile, vede i sudditi riversarsi per le strade. Sebbene la regina Maxima e le figlie Amalia e Alexia abbiano optato per azzurro, blu e nero, tutti gli altri si sono vestiti di arancione, come tradizione, trasformando le città in un’onda di allegria. Questo è infatti il colore nazionale, che rappresenta la Casa Reale degli Orange-Nassau. Anche Afrojack, insieme alla moglie Elettra Lamborghini, ha deciso di mostrare il proprio spirito patriottico attraverso l’outfit.

Look votivo, abbinato e… costoso

“One day in Holland” ha scritto Afrojack su Instagram, condividendo con i follower una carrellata di foto del King’s Day. Il deejay si è esibito in un concerto davanti alla folla festante e… di arancione vestita. Elettra Lamborghini ha reso omaggio alle origini del marito, optato per il total orange. La cantante ha indossato leggings e maglione lavorato, abbinati a un paio di sneakers bicolori, le Nike Air Force 1 Low Shadow. Scelta votiva anche per Afrojack (al secolo Nick van de Wall), gioioso e sorridente. Ai piedi l’artista calzava le Air Jordan 3 x J Balvin. A catturare lo sguardo sono però le borse dei due, abbinate e firmate: Elettra teneva ben stretta in mano una Birkin di Hermès in pelle, da circa 10mila euro mentre Nick si è fatto notare con la Birkin HAC 40 Shadow Clochette and Lock. Esclusiva, rara e costosissima (circa 50mila euro), è stata regalata anche da Giulia De Lellis a Tony Effe per Natale.

Un amore grande

Elettra Lamborghini e Afrojack sono innamoratissimi e non perdono occasione per lodarsi a vicenda. Sempre impegnati con le rispettive agende, sfruttano ogni momento libero per stare insieme, in ogni parte del mondo. Fieri e orgogliosi, esultano per i successi altrui. Elettra non poteva mancare al concerto del marito in onore del Re, così come Nick non ha rinunciato all’importante traguardo di Elettra, che a febbraio ha ricoperto il ruolo di co-conduttrice al Festival di Sanremo. In prima fila, è stato anche chiamato sul palco. I due si ritagliano anche del tempo per delle vacanze di coppia: in Europa o a Miami, ogni luogo è buono per una fuga romantica. Sposati dal settembre del 2020, sono sempre più uniti: guardali in total orange nella gallery.

