Elettra Lamborghini: bikini hot e confessioni inaspettate

In vacanza con il marito, stretta in un costume floreale di Reina Olga, la cantante svela il suo desiderio nascosto

Elettra Lamborghini l’aveva raccontato a fine maggio a Lookdavip: “Sai che non sono tanto da vacanze? Potrei fare tre giorni a giugno, tre giorni in agosto”. In effetti la cantante è un vulcano e non si ferma mai, nemmeno nell’estate 2024. Ogni tanto però quei tre giorni di stop se li concede… ma pensa già al futuro.

Sexy in spiaggia col marito

Un selfie allo specchio: Elettra Lamborghini fa sapere ai follower di essere pronta per la spiaggia. Lei e il marito, Afrojack, hanno un’estate fitta di impegni lavorativi: tra un concerto e l’altro, i due si rilassano sulle spiagge del Mediterraneo. Dopo aver deliziato i fan qualche settimana fa con un bikini zebrato che faceva volare la fantasia, Elettra ha pensato di sfoderare un altro due pezzi bollente. Coloratissimi fiori rosa, gialli e azzurri adornano gli slip e il reggiseno a triangolo del suo costume di Reina Olga: i capi sono striminziti e lasciano poco all’immaginazione. E’ lei stessa a postare uno scatto infuocato dove immortala la leopardanza, il suo famoso tatuaggio, e le goccioline di sudore sul corpo. Sul lettino in spiaggia però la Lamborghini ha un pensiero fisso.

Il suo desiderio più grande

“L’unico mio pensiero, giuro, è quando sarò a casa domenica e potrò usare la mia idropulitrice” ammette Elettra Lamborghini, sensualmente sdraiata a pancia in giù sul lettino. Schietta e sincera, non ha mai fatto mistero di quanto le piaccia occuparsi della sua casa. Sotto il sole di luglio, a un passo dal mare, in una location da sogno, Elettra però immagina di essere già nella sua abitazione, a fare pulizie. Un’affermazione insolita e onesta, che raccoglie solo simpatie. Il suo altro desiderio, per quando sarà a casa, è tornare al maneggio dai suoi amati cavalli. Ma se pensate che la Lamborghini voglia semplicemente cavalcarli, vi sbagliate di grosso. Lei non vede l’ora di poterli pulire. Cenerentola dei nostri tempi.

Un’estate di lavoro

Oltre a un po’ di relax e alle faccende domestiche, l’estate di Elettra Lamborghini è fitta anche di impegni lavorativi. A giugno è uscito il nuovo single, Dire Fare Baciare, in collaborazione con Shade. La hit è nelle orecchie di tutti. Elettra sta poi girando l’Italia in tour: da nord a sud fa ballare i fan con le sue canzoni più famose. Come se non bastasse, la Lamborghini ha di recente lanciato una linea di abbigliamento mamma-bambini, Mamatchy. Infine, ha da pochissimo aperto il suo centro estetico a Milano. Sul palco, nei videoclip, agli eventi o in spiaggia, lo stile sexy di Elettra Lamborghini si fa sempre notare. Dal completo Dolce&Gabbana al costume Hermès, i suoi look sono firmati e maliziosi: guardali nella gallery.

