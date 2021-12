Eclettica, camaleontica, divertentissima: Elettra Lamborghini è una forza della natura. Cantante, volto tv, influencer e, adesso, anche stilista. La Lamborghini ha lanciato una capsule di borse insieme a Carpisa, una collezione all’insegna del glamour che è lo specchio della sua personalità frizzante. Velluti rosa e viola, animalier, glitter: i dettagli incarnano perfettamente il suo dna. Noi di Lookdavip l’abbiamo intervistata, ecco cosa ci ha raccontato.

Com’è nata la collaborazione con Carpisa?

“Era da un po’ che sognavo di fare qualcosa di natalizio, mi piaceva l’idea di realizzare una collaborazione di borse. Carpisa ci è sembrato il brand perfetto. I loro tessuti e i loro colori si trasformano nel regalo perfetto“.

Il tuo stile è forte nella capsule. Cosa ti ha portato a optare per la particolare forma a bauletto con tracolla?

“Mi piace il fatto che si possa usare sia come borsa che come beauty, in base alle esigente. Trovo sia bella in entrambe le versioni, è un oggetto che può essere usato per uscire a cena o per contenere prodotti di bellezza e gioie”.

A chi è diretta la tua capsule?

“Il mio pubblico varia dai bimbi piccoli alle nonnine, è una collezione per tutti, non mi sono posta dei limiti”.

Un oggetto che non manca mai nella borsa di Elettra Lamborghini?

“Chiaramente le chiavi di casa e della macchina, oltre alle mascherine, ma più di tutto il burrocacao, perché mi piace avere sempre le labbra… lubrificate”.

Definisci il tuo stile in tre parole

“Magico, unico e iconico”.

Come ti vestirai a Natale e Capodanno?

“L’altro giorno sono andata in un negozio, ho visto un gonnellino scozzese, mi piaceva ma mi sembrava una pagliacciata. Alla fine non l’ho preso ma mi sa che tornerò presto per comprarlo”.

Quali sono i tuoi sogni e le tue aspettative per il nuovo anno in arrivo?

“Continuerò a fare quello che faccio, ogni anno spero possa andare sempre meglio, con nuovi obiettivi da raggiungere. Dopo Pistolero (la hit musicale dell’estate 2021 – ndr) sarà difficile trovare qualcosa di altrettanto forte ma è già un work in progress”.

