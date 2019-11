MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Come lo indossa Pericolosamente sexy un voto al colore 7.75 IL NOSTRO GIUDIZIO

Eccessiva e sopra le righe, eppure sensibile ed insicura: Elettra Lamborghini ha fatto autocritica sui social network, confessando di non sentirsi bella sul red carpet. “Una balena” ha estremizzato, riferendosi alla sua ultima uscita pubblica, per gli MTV EMA 2019, a Siviglia.

Sincera e dispiaciuta, ha affidato ai suoi 4,7 milioni di follower il suo sfogo accorato. “Ogni volta che faccio le foto nel red carpet sono un cesso atomico! Facciamo una petizione per non farmi più fare foto nel red carpet!” ha ironizzato sulle storie di Instagram. Nessun post in bacheca relativo all’evento, poiché nelle foto che le hanno fatto i fotografi non si è proprio piaciuta.

La responsabilità non è stata dell’abito turchese ricamato di Danilo Forestieri, dotato di spacco e ampio scollo a cappuccio che valorizzava il floridissimo décolleté della cantante. “Il vestito è pazzesco e mi sta da Dio dal vivo” ha precisato Elettra Lamborghini. “Ma ditemi se non sembro una balena! Non faccio più foto, sembravo un tricheco.”

Elettra Lamborghini ha dichiarato recentemente di lavorare a un format in cui aiuta gli altri a trovare l’autostima: questo piccolo crollo, la rende persino più umana e concreta. La vera ricetta per lenire queste ferite, è comunque l’amore: il sorriso le esplode in viso, tra le braccia del fidanzato, il dj e produttore discografico Afrojack. “Mi fa sentire una principessa ogni giorno”, ha ammesso lei. I due sono innamoratissimi e si dice che presto convoleranno a nozze.

