Elettra Lamborghini, fitcheck con… la banana

L’estate di Elettra Lamborghini prosegue a ritmo serrato. L’avevamo lasciata al mare, mentre prendeva il sole stretta in un bikini striminzito, in una delle sue rare pause dagli impegni lavorativi, e la ritroviamo in Belgio, al seguito del marito Afrojack. Per il look sfoggiato al Tomorrowland, Elettra ha coinvolto i follower, pubblicando una serie di storie provocanti e molto divertenti.

Tutta loghi al concerto

“Outfit per il Tomorrowland check” dice Elettra Lamborghini su Instagram, riprendendosi mentre prova il look. Il Tomorrowland è il più grande festival di musica elettronica d’Europa, in programma ogni luglio a Boom, in Belgio. Afrojack, marito di Elettra, è un deejay di fama mondiale e una delle stelle di punta dell’evento. L’artista ha suonato sul mainstage durante il weekend, tra il pubblico c’era la Lamborghini. Per l’occasione ha scelto un look casual ma firmato: i jeans baggy tutti loghi di Fendi (1.150 euro) erano abbinati a un reggiseno nero che strizzava le forme. Per mostrare la mise, la cantante ha appunto postato una serie di immagini provocanti, dove si mette in posa, tenendo in mano una banana. Un contenuto divertente, che conferma la sua grande autoironia.

I fastidi in bicicletta

Non è certo la prima volta che Elettra Lamborghini gioca con le allusioni sessuali: lei sembra divertirsi molto con i doppi sensi. Dopo il festival musicale, Elettra e Afrojack si sono concessi una giornata nella natura belga. I due hanno optato per una pedalata sui sentieri nel bosco. Lei riprende lui, che ride felice. A divertire i follower è però la frase scritta da Elettra su Instagram. “Che male di diga sto sellino zio banana”, afferma la Lamborghini, giocando con le parole e riferendosi all’organo sessuale femminile. Dopo aver manifestato il fastidio legato al mezzo a due ruote, la cantante ha proseguito con l’attività di coppia.

Il rimedio (hot) contro il caldo

Altro giorno, altra allusione per Elettra Lamborghini. Dopo un weekend di relax tra musica e natura, è tornata sul set per un servizio fotografico. In posa, fasciata in un abito bianco di Elisabetta Franchi (750 euro) con dettaglio incrociato sul busto, Elettra è una visione. Finiti gli scatti, la Lamborghini ne ha approfittato per una rinfrescata. In piedi davanti all’aria condizionata, la cantante ha alzato la gonna del vestito, indirizzando l’aria fresca sull’inguine. A giudicare dal volto disteso, il sollievo è stato immediato: finita la sventolata, è tornata davanti alla macchina fotografica per una serie di nuovi scatti patinati.

Kate Perry le copia il look

D’estate o d’inverno, Elettra Lamborghini conferma il suo approccio unico con la moda. Lei ama sia i top brand che gli outfit sexy. Complice il caldo, la cantante è spesso in costume in questo periodo. I suoi bikini colorati e succinti accendono la fantasia dei follower. A catturare lo sguardo dei fashionisti è stato invece un elegante intero di Hermès (550 euro). Qualche giorno dopo, Katy Perry, in vacanza in Italia con la famiglia, ha indossato un modello molto simile, con la stessa stampa: che si sia fatta ispirare dalla collega? I capi accattivanti non mancano di certo nel guardaroba di Elettra: dal completo azzurro cielo al vestito rosso con gonna in tulle, i suoi outfit sono all’ingegna dell’allegria. Infine c’è ovviamente il long dress bianco scelto per il set fotografico, ideale per far prendere aria alla… “diga”.

