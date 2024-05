Elettra Lamborghini abbandona l’animalier per i fiorellini: ecco Mamatchy

Cantante, presentatrice, influencer, imprenditrice: cosa non sa fare Elettra Lamborghini? La star che non si ferma mai adesso lancia anche un progetto che la vede impegnata come stilista. Sì chiama Mamatchy il brand della Lamborghini. La linea è pensata per vestire tutta la famiglia: uno stile semplice ma giocoso e divertente, grazie alle fantasie accattivanti e alle linee morbide. Noi di Lookdavip siamo stati all’evento di lancio della collezione, che sarà nei negozi dalla primavera 2025. In un magico giardino fiorito, allestito con garbo in una terrazza affacciata sul Duomo di Milano, Elettra ha intrattenuto i suoi ospiti. Ecco cosa ci ha raccontato.

Parlaci del tuo nuovo progetto, Mamatchy.



E’ un progetto che io avevo già in mente da un po’ e sono super orgogliosa perché è proprio qualcosa a cui tengo. Non ci sono tanti perché, semplicemente io adoro i bambini, mi danno tantissimo spensieratezza, mi fanno sentire molto viva e soprattutto mi danno molta positività per il futuro, sento che sono una parte di me. Ovviamente mi è sempre piaciuta la moda, però non ho mai pensato di fare abiti solo da donna. La mia è sempre stata: ‘O lo faccio per la famiglia o non lo faccio proprio’. Mamatchy vuol dire sia ‘mamma’ che ‘matchy’, però c’è anche il papà, ‘papatchy’, e il bimbo, ovviamente nei limiti perché se faccio un abito tutto rosa, al bambino devo trovare un buon compromesso.

Come sono le silhouette?

Sono molto contenta perché mi sembrano abiti molto comodi. Ad esempio oggi indosso una tuta, che si può mettere sia con tacco che con scarpa bassa. Io sono una di quelle che si sveglia, si fa la doccia, non ha voglia di vestirsi e si mette la prima tuta che trova. Ho pensato alla famiglia ma anche alla comodità, è ovvio che ai bambini, se gli metti il pizzo, impazziscono, come succedeva a me da piccola. Ho pensato un po’ a tutto. Molte donne, vedendo i miei abiti, mi chiedono dove abbia comprato un reggiseno o un abito con il reggiseno così comodo e effettivamente ci sono pochi brand che ti fanno una taglia adatta a donne piccoline con grande seno. Allora ho voluto fare questi abiti molto comodi.

Fiori e frutti: quante fantasie sono previste per Mamatchy e come le hai scelte?

Non si direbbe che è il mio brand ma questo è realmente quello che mi piace. Io sono una persona abituata a vestirsi un po’ stravagante però io voglio stare comoda. Sinceramente a me fanno impazzire queste fantasie, mi danno una sensazione di leggerezza e freschezza. Sono tutti colori tenui e le stampe sono piacevoli all’occhio: ciliegine, fiorellini, api.

L’outfit per il tuo 30esimo compleanno, sempre Mamatchy, rispecchiava invece appieno lo stile “Elettra Lamborghini”. Ci sarà un po’ di animalier nelle prossime collezioni?



Capiremo, magari farò una linea di pochi pezzi, un po’ ‘da gara’, con il coordinato bimba ma per ora voglio concentrarmi su questo. Poi, se ho un gala, è ovvio che preferisca indossare un mio abito e, se piace, posso pensare di metterlo in vendita, con il bimbo e la bimba coordinato.

Vedremo tuo marito (Afrojack ndr) con i capi Mamatchy?

Lui dice sempre di essere orgogliosissimo di me, ovviamente a lui devo fare una XXXL perché è altissimo. Gli piace moltissimo e a me fa tantissimo piacere.

Tu hai un guardaroba smisurato: presti i vestiti alle tue sorelline?

Ogni tanto presto però io purtroppo spesso compro e poi le cose rimangono lì. Alla fine io voglio star comoda, mi metto, non dico da stracciona, però ad esempio rubo la maglietta extra large di mio marito e io sono contentissima così, con il mio magliettone lunghissimo.

Progetti per l’estate: sarai in tour?

Sì, sarò in tour. Sono carichissima, per l’estate in arrivo. Io poi adoro fare tante cose, piuttosto mi stanco veramente tanto, però poi è tutto col sorriso. Sono contenta. I costumi di scena saranno una rivisitazione di quelli dell’anno scorso, un po’ più brillantinati e colorati, che è quello che a me piace di più, e un po’ più moderni. Non voglio svelare troppo. Indosserò un mix di capi, il tutto sotto l’occhio del mio stylist, Nicolò Grossi.

Per il compleanno è arrivato invece un nuovo cavallo.

Sì, il mio sogno era avere un cavallo di quel colore, di quel manto. Io l’ho visto, mi sono innamorata, all’idea sono scoppiata a piangere. L’avevo già preso e mio padre, quando l’ha saputo, ha detto che me l’avrebbe regalato lui, è stato molto bello. Sono andata a trovarlo oggi, tutto sporco, ma è un amore. I cavalli sono la mia passione, oltre al mio lavoro, a mio marito e ai bambini. Sono queste le cose che mi rendono più felice al mondo.

Andrai in vacanza?

Sai che non sono tanto da vacanze? Potrei fare tre giorni a giugno, tre giorni in agosto. Secondo me quando ti piace tanto il tuo lavoro, è già vacanza. Poi avrò tempo per riposarmi, quando avrò novant’anni.

Tu hai una grande passione per la moda: i tuoi tre top brand preferiti, a parte Mamatchy.

Io sono super amante di Hermès, quindi direi che è il mio preferito. A parte borse e vestiti, è un brand con una storia dietro, legata al mondo dell’equitazione. Quando ho iniziato a entrare da Hermès, entravo più per le cose da cavallo, quindi sono molto affezionata al brand. Poi mi piacciono molto Gucci, Fendi e tutti i brand italiani. All’estero il made in Italy e i nostri grandi brand sono invidiati da tutti.

Make-up: a cosa non rinunci mai?

Make-up male male, io non sono brava a truccarmi. Mi faccio le ciglia ma mi trucco come un cane, malissimo, non so fare niente. Divento paonazza. Quindi a cosa non rinuncio? Al burrocacao.

