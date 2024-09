Elettra Lamborghini, la leopardanza è (anche) nell’orologio di lusso

Famosa per le sue scelte di stile uniche, Elettra Lamborghini non ha vergogna a mettersi in mostra. Simpatica e sfrontata, porta questi lati del suo carattere anche nel look. Nei giorni scorsi ha mostrato ai follower un nuovo acquisto graffiante e… costosissimo.

L’estate di Elettra

Tanto lavoro e un po’ di relax per Elettra Lamborghini nell’estate appena trascorsa. La cantante ha girato l’Italia con il suo tour, facendo ballare le piazze da Nord a Sud. Gli outfit per le serate sono tutti sexy, striminziti e colorati. Minidress fascianti, tutine con dettagli cut-out, lustrini e trasparenze: lei sa come sedurre. Dal fucsia all’azzurro fino all’arancione, anche le tonalità catturano lo sguardo. Il tutto è accompagnato da acconciature uniche, tra treccine, ricci e extension biondo platino. Il tempo libero Elettra l’ha trascorso con il marito, Afrojack, tra tuffi in mare, pedalate in campagna, passeggiate con la loro cagnolina e un recentissimo viaggio a Tokyo e Singapore. Nei momenti di relax la Lamborghini sceglie mise firmate e provocanti, come il total look Fendi o la catsuit abbinata alle sneakers Hermès.

La leopardanza

I look insoliti sono indissolubilmente legati a Elettra Lamborghini ma, nel suo approccio stilistico, ci sono anche piercing e tatuaggi. Lei vanta diversi gioielli sparsi per il corpo e una serie di disegni a memoria di momenti importanti della sua vita. Il tattoo però forse più famoso è quello animalier che le ricopre le natiche. Da lei stessa ribattezzato “leopardanza” è un motivo maculato che richiama il manto dei leopardi appunto. D’impatto e incisivo, negli anni, è stato enfatizzato da Elettra in più modi. Sempre esibito e mai nascosto, è diventato un suo marchio di fabbrica. In fatto di abbigliamento, ha sfoggiato questa stampa alla festa per il suo trentesimo compleanno.

L’orologio animalier

Elettra Lamborghini ha dunque la leopardanza tatuata addosso ma, adesso, ce l’ha anche al polso. La cantante ha postato una serie di contenuti dove mostra il suo nuovo orologio. Il modello Rolex Daytona Leopard ha dettagli animalier all over, dal cinturino al quadrante. Arricchito da diamanti e cristalli arancioni sulla ghiera, è un pezzo unico, amato dalle persone dal forte carisma. Prodotto nel 2010, si trova in vendita sui siti dei rivenditori a prezzi che variano dai 75mila ai 100mila euro. Esuberante e insolito, è in grado di rendere wild ogni look. “Impazzisco” scrive lei nel mostrarlo ai follower. Solo lei potrebbe indossarlo con tanta nonchalance. E voi lo comprereste?

Related Posts