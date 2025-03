Elettra Lamborghini mostra il “panorama mozzafiato”

Negli Stati Uniti, si sa, ci sono paesaggi spettacolari. Dalle bellezze naturali, come il Grand Canyon, alle imponenti costruzioni dell’uomo, come i grattacieli di New York, questi luoghi fanno parte dell’immaginario collettivo e li ritroviamo periodicamente nella letteratura e nella filmografia. Elettra Lamborghini ci porta a scoprire un altro panorama mozzafiato, quello di Miami Beach ma, a ben guardare, il riferimento è un altro.

Shopping di lusso in Florida

Elettra Lamborghini ha più volte definito Miami come il suo posto del cuore. Appena è libera dagli impegni, la cantante ama volare nella città americana insieme al marito, Afro Jack. I due hanno un appartamento in un lussuoso grattacielo vista oceano. La tintarella in spiaggia, le pedalate sul lungomare, la movida notturna e un po’ di shopping firmatissimo. Nei giorni scorsi Elettra ha pubblicato una foto con il suo nuovo acquisto. Appassionata di Hermès, non perde occasione per visitare le boutique della maison francese sparse per il mondo. Nel negozio della Florida è riuscita di recente ad accaparrarsi una borsa rarissima ed estremamente ricercata. La Mini Kelly Doré è un accessorio in edizione limitata: realizzato in pellame color oro, è in vendita in store (per pochissimi fortunati) a circa 9mila euro. Tuttavia, sui siti dei rivenditori, si può trovare anche a 100mila euro. “Golden bag for a golden lady like me” scrive lei su Instagram nel mostrare l’oggetto del desiderio.

La vista su Miami Beach

Tra una seduta di shopping e una passeggiata in spiaggia, Elettra Lamborghini trascorre anche del tempo nel suo appartamento. Le coccole con la cagnolina Lea, il tempo di qualità con il marito e… gli shooting improvvisati sul balcone. Il cielo limpido, il mare blu, le palme, i giardini e i grattacieli: lo scorcio su Miami Beach fa venire voglia di prendere subito un aereo. In realtà però, nello scrivere “panorama mozzafiato”, Elettra vuole mettere in mostra il fisico scolpito, frutto di un assiduo allenamento in palestra. In piedi di spalle è uno spettacolo. Le natiche in primo piano sono decorate il famoso tatuaggio a stampa “leopardanza”. Lei guarda l’orizzonte e afferma di non potersi esimere dal pubblicare cotanta bellezza. Negli scatti sfoggia perizoma e reggiseno rossi, con bande elastiche rosa, di Versace, brand a cui spesso si affida, tanto per l’intimo quanto per lo swimwear.

Un anno elettrizzante

Questo 2025 si sta rivelando ricco di bei progetti per Elettra Lamborghini, un vulcano sempre in piena attività. L’impegno per lei più importante nel primo trimestre dell’anno è stato senza dubbio quello con il Festival di Sanremo. In veste di co-conduttrice, ha affiancato Carlo Conti nel corso della terza serata, insieme a Miriam Leone e Katia Follesa. Un trio delle meraviglie, che ha fatto divertire sia il pubblico dell’Ariston che quello a casa. Elettra ha portato sul palco la sua spontaneità e dei look degni di nota. Come anticipato prima dell’inizio della kermesse, la Lamborghini si è affidata a Zuhair Murad, sfoggiando due abiti preziosi e lavorati. Il vestito che però ha acceso maggiormente la curiosità è stato quello bucolico, con alberi, uccelli e persino una ninfa, firmato Yanina Couture. In camicia da notte, per il gran finale a tarda sera, ha invece strappato un sorriso. E poi, via verso Miami per un po’ di relax e per il… panorama mozzafiato: guardala nella gallery.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lookdavip | TgCom24 (@lookdavip)

Related Posts