Elettra Lamborghini, musica… e il tatuaggio scompare

Ha fatto del suo stile sexy e sfrontato un elemento distintivo, tra outfit audaci e tatuaggi vistosi in mostra. La leopardanza è ormai un marchio di fabbrica, ma sono innumerevoli i disegni sul corpo di Elettra Lamborghini. Sul palco di Sanremo, con gli abiti Marinella Spose che hanno lasciato tutti a bocca aperta, ne ha mostrati parecchi. Altri sono più nascosti, ma chi la segue su Instagram li conosce bene. Ora la Twerking Queen ha confessato di non poterne più. Alcuni brutti, altri inutili, in genrale troppi: la bella ereditiera ha deciso di eliminare quelli che ormai non le interessano più.

I tattoo che se se ne vanno…

Una dei primi ad andarsene sarà una scritta sulla parte interna dell’indice medio. “Lo feci io tipo carcerata”, racconta Elettra Lamborghini sfoggiando il tatuaggio un po’ rovinato. Anche le tre X sul gomito destro hanno fatto il loro tempo, e si è fatta l’ora di abbandonarle. Del ghirigoro sul fianco dice: “Questo è totalmente inutile” e si prepara a cancellarlo. Stessa sorte toccherà al pesce tropicale tutto colorato sul polso sinistro e alla scritta Karack che completa il disegno: è il nome di uno dei suoi amati cavalli che ora non c’è più.

Dedicato a uno dei suoi destrieri anche un altro tattoo di cui Elettra Lamborghini vorrebbe disfarsi. Si tratta del nome Dagda impresso sul braccio sinistro: “Mi ha stufato sia il tatuaggio sia Dagda”, ha scritto la cantante. In memoria dei suoi cagnolini aveva voluto sul tricipite anche le lettere T.J.A.R.F. che compongono l’acronimo dei loro nomi: Theodore, Jacqueline, Anthalaya, Roy, Fatthy. Anche su questo ci ha ripensato, e dei suoi amici a quattro zampe conserverà il ricordo nel cuore. E la leopardanza?

… e i tatuaggi che restano

Se di certi tatuaggi Elettra Lamborghini se ne vuole disfare al più presto, altri sono destinati a restare ancora a lungo. Si tratta innanzitutto dei sexyssimi diamantini sulla zona lombare, vicino a due degli oltre 40 piercing che le adornano il corpo. Probabilmente è dedicato al suo fidanzato Afrojack, con cui sta per sposarsi, l’invito “Vieni via con me” che continuerà a sfoggiare sul piede. Ci sono poi degli ideogrammi giapponesi, il nome Jacqueline con una zampetta, altre scritte e disegni sparsi qua e là sul suo corpo. E poi ci sono loro: le mitiche macchie di leopardo sul lato B e sulla spalla della Twerking Queen. Per la gioia dei fan, la leopardanza resterà lì dov’è…

Related Posts