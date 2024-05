Il compleanno graffiante di Elettra Lamborghini

Come si festeggiano i trent’anni? In grande stile. Per celebrare l’importante ricorrenza Elettra Lamborghini ha organizzato un party da favola. Il tema? L’animalier, mood a lei tanto caro. Dress code graffiante per gli ospiti e, ovviamente, per Elettra: la regina della festa era più sexy che mai.

Il pranzo in famiglia

Nata il 17 maggio 1994, Elettra Lamborghini è ora ufficialmente negli “enta”. La cantante ha festeggiato questo traguardo insieme alla famiglia in un esclusivo ristorante affacciato sulle guglie del Duomo di Milano. “Non vedevo l’ora che arrivasse questo giorno, mi sento davvero grata, fortunata e felice dell’amore che mi circonda” scrive Elettra su Instagram, nel postare alcune foto del pranzo in compagnia. Ci sono mamma Luisa e papà Tonino Lamborghini, le sorelle Lucrezia e Flaminia Lamborghini e il fratello Ferruccio Lamborghini. Non manca Afrojack, marito dell’artista, che l’abbraccia con affetto. Per l’occasione la Lamborghini ha optato per un outfit bonton, composto da un minidress svasato bianco e nero e da slingback con fiocchetto, entrambi Dior.

La festa wild

E’ però per la sera che Elettra Lamborghini aveva in serbo qualcosa di davvero speciale. L’artista ha organizzato una festa di compleanno da mille e una notte. “Wild 30” è il nome del party… selvaggio. Per accogliere parenti e amici, Elettra ha affittato il locale Officina Milano, che per l’evento è stato interamente allestito a tema. Pareti maculate, palloncini arancioni e oro, piume, lustrini, luci soffuse: niente è stato lasciato al caso. Il momento clou è stato il taglio della torta, creata ad hoc. L’enorme dolce “a piani” era personalizzato con fantasie animalier e dettagli glitter. Il nome della festeggiata campeggiava al centro mentre due occhi felini sapientemente dipinti facevano capolino tra le candeline.

Il look graffiante (e trasparente)

Poteva il dress code per questa soirée non essere graffiante? Elettra Lamborghini ha fatto il suo ingresso trionfale sulle note di Crazy in Love di Beyoncé. Al suo fianco c’era l’uomo di cui lei è appunto “pazzamente innamorata”, Afrojack. Il deejay era perfettamente vestito in mood. E però sulla Lamborghini che cade lo sguardo. Elettra ha una passione per il maculato, tanto da averlo tatuato anche sulle natiche. La famosa “leopardanza” faceva capolino dall’outfit super sexy della cantante ma era anche riprodotta sulla catsuit. Nera e completamente trasparente, la tuta fasciava le sue forme perfette. Un enorme fiocco in seta copriva in parte il lato B. Il look accattivante è stato creato su misura da Mamatchy, brand di moda recentemente lanciato dalla Lamborghini. Guarda nella gallery tutte le foto del party “Wild 30”.

