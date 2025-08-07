Elettra Lamborghini prende il sole e Afrojack massaggia… la “leopardanza”

E’ arrivato il momento di staccare la spina anche per Elettra Lamborghini, sempre impegnata tra mille progetti lavorativi. La destinazione? Ibiza. La cantante e il marito Afrojack adorano l’isola delle Baleari: appena possono, ne approfittano per una fuga di coppia. Elettra ha condiviso con i follower momenti di relax a bordo piscina. Tra un bagno di sole e una coccola, la Lamborghini ha pubblicato un video che non è passato inosservato: nelle immagini si fa fare un massaggio improvvisato, da una persona speciale.

Massaggio bollente

“My private masseuse”, ovvero “il mio massaggiatore privato”. Così Elettra Lamborghini ha ironicamente commentato il video pubblicato sul suo profilo Instagram, dove si mostra sdraiata a pancia in giù su un lettino, mentre il marito Afrojack le massaggia schiena e glutei. Il deejay, con fare divertito ma concentrato, si dedica in particolare alla zona delle natiche, accarezzando con insistenza quella parte del corpo che ha reso celebre la cantante anche dal punto di vista estetico: la famigerata “leopardanza”, ovvero il tatuaggio maculato che si snoda dal lato B fino alle spalle. Un momento tra il sensuale e il giocoso, che ha fatto impazzire i fan e ha ribadito quanto la chimica tra i due sia sempre alle stelle.

Elettra è graffiante

Chi conosce Elettra Lamborghini sa che la sua passione per le fantasie animalier è cosa nota. Oltre al tatuaggio leopardato – diventato un vero e proprio marchio di fabbrica – la cantante ha festeggiato i suoi 30 anni con un look maculato che fasciava le curve. E ancora, si è regalata un Rolex personalizzato con lo stesso pattern selvaggio. Anche per il massaggio a bordo piscina, Elettra ha scelto un bikini a tema: nel selfie scattato al sole, mostra orgogliosa gli slip wild. A farle compagnia sul lettino c’è Lea, la sua amatissima cagnolina, che non poteva essere da meno in fatto di stile. La cucciola sfoggia un collare di lusso, firmato Louis Vuitton x Murakami: un pezzo limited edition, che conferma la passione per il lusso dell’intera famiglia. Una vera fashionista… a quattro zampe.

Estate d’amore e di lavoro

L’estate 2025 per Elettra Lamborghini è all’insegna dell’amore ma anche del lavoro. Solo qualche settimana fa è volata in Messico per seguire nuovi progetti musicali: prima di partire, ha stuzzicato i fan pubblicando una serie di scatti hot direttamente dal suo centro estetico a Milano. Slip di carta e asciugamano sul seno: Elettra si è ripresa allo specchio mentre si preparava per un massaggio, non eseguito però dal marito. Tornata in Europa, la Lamborghini ha fatto tappa a Disneyland Paris insieme alla sua famiglia e ad Afrojack: per l’occasione ha sfoggiato un minidress grigio firmato Versace, perfetto per affrontare con stile anche le giornate più movimentate.

In giallo a Ibiza

Ecco adesso Elettra Lamborghini a Ibiza, dove alterna le giornate al sole alle serate glamour nei ristoranti più esclusivi dell’isola. In una delle ultime uscite con il marito Afrojack, ha ammaliato con un total look giallo, composto da un abito aderente e da una Birkin di Hermès in struzzo, dal valore di oltre 40.000 euro. Un pezzo raro, ricercato e carissimo, che conferma ancora una volta l’amore di Elettra per la maison francese. Nella foto condivisa sui social, i due sorridono abbracciati: una coppia che si ama, si coccola e… si massaggia!

