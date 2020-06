Ormai manca davvero poco per il fatidico sì tra Elettra Lamborghini e Afrojack, e i preparativi sono in fermento. Location e menù sono già stati decisi, manca solo di trovare il vestito da sposa perfetto. Intanto la Twerking Queen ha svelato dove si terrà l’evento: una splendida villa sulle sponde del lago di Como. Sarà lì che a settembre la cantante e il dj coroneranno il loro sogno d’amore, dopo una relazione che va avanti da poco meno di due anni. Lui le ha chiesto di sposarlo durante le vacanze di Natale. Lei non si è fatta pregare, e su Instagram ha sfoggiato il brillocco al dito.

I preparativi

L’emergenza coronavirus ha rischiato di far saltare tutto, ma alla fine la cerimonia è stata confermata. Avrà luogo a settembre (quando di preciso non si sa): il tempo stringe ed Elettra Lamborghini è impegnatissima con i preparativi. Per fortuna che ad aiutarla nell’organizzazione dell’evento ci pensa Enzo Miccio, il wedding planner più amato dalle celebrità. La procace ereditiera può contare anche sui consigli di Iconize, suo caro amico e consigliere. Insieme a loro è andata a scegliere il vestito da sposa, e ha documentato tutto su Instagram. Tra una prova e l’altra ci scappa anche l’incidente hot, e in una storia la procace ereditiera si è mostrata praticamente senza veli.

Il primo abito

A caccia dell’abito bianco con la sua crew, Elettra Lamborghini ha condiviso sui social la prova di due modelli. Che la sobrietà non sia il suo forte è risaputo, e infatti il primo vestito da sposa, pomposissimo ed esuberante, è una nuvola di balze di tulle. Gonna ampia (tanto da poter nascondere Iconize), bustier, scollatura ricca di sbuffi e una cintura scintillante con fiocchetto compongono la mise esagerata. “Praticamente una bomboniera”, commenta Enzo Miccio osservando la sposina.

Il secondo abito

Radicale cambio di look per Elettra Lamborghini, che in ogni caso non ha intenzione di rinunciare allo sfarzo. Il secondo vestito da sposa ha uno strascico esagerato e ingombrante, e la linea a sirena sottolinea tutte le curve della futura sposa. Tanto pizzo, trasparenze sulla schiena e scollatura a cuore sono i dettagli da notare. Lei si pavoneggia davanti allo specchio: che si piaccia è evidente, sarà questa la sua scelta?

Il brand

Su quale sarà il brand che firmerà il vestito da sposa di Elettra Lamborghini, vige il riserbo più assoluto. Tra i papabili, potrebbe esserci la linea disegnata dallo stesso Enzo Miccio. Oppure potrebbe essersi rivolta a Marinella Spose, l’atelier che l’ha vestita in occasione della sua partecipazione al Festival di Sanremo. Una cosa è certa: qualunque sia la sua scelta, Elettra saprà stupire tutti con effetti speciali. In attesa di vederla indossare l’abito bianco, non resta che sfogliare la gallery e godersi le prove…

Related Posts