Elettra Lamborghini a letto col marito: selfie in perizoma dopo il red carpet

Nel turbinio degli eventi natalizi, ci vuole anche un po’ di relax. Lo sa bene Elettra Lamborghini, che in questi giorni si destreggia tra un party e l’altro. La cantante, reduce dal successo estivo del tour nelle piazze, alterna impegni lavorativi a giorni tranquilli, in compagnia del marito, Afrojack, e degli amati animali. Sul red carpet o nella vita di tutti i giorni, non rinuncia però mai alla sua vena sexy.

Tra natura e lavoro

Elettra Lamborghini: una ne pensa e cento ne fa. L’artista condivide con i follower la sua quotidianità, che si svolge letteralmente in giro per il pianeta. Un giorno a Miami, uno a Milano, uno ad Amsterdam: lei è spessissimo in aereo, sia per i tanti impegni di lavoro sia per stare vicino al marito, Afrojack. Deejay di fama mondiale, si sposta da un continente all’altro. Il loro buen ritiro è però in Florida, dove hanno un lussuoso appartamento in un grattacielo vista mare. A metà novembre la coppia ha trascorso un periodo sotto il sole caldo: amante della tintarella, Elettra ha pubblicato diversi scatti in un provocante bikini in velluto nero multilogo di Fendi. In Italia invece la Lamborghini non perde occasione per trascorre un po’ di tempo insieme ai suoi cavalli: abituata a stare in sella fin da bambina, ritrova la sua dimensione nella natura.

All’evento per le donne

In queste settimane che portano al Natale, il calendario delle vip (e non solo) è pieno di eventi a tema. Anche Elettra Lamborghini si destreggia tra un brindisi e l’altro. Il 16 dicembre però la cantante ha partecipato a una serata speciale. Elettra non poteva mancare allo Spotify Equal Charity Gala, soirèe di beneficenza andato in scena alla Triennale di Milano, con lo scopo di sensibilizzare e raccogliere fondi per promuovere la carriera delle donne nella musica. Sono tante le artiste sul red carpet: tutte si sono fatte notare per i loro look. Mood mannish per Malika Ayane, nello smoking Brioni. Annalisa è graffiante con top e pantaloni animalier della capsule Dolce&Gabbana x Skims. Rosso fuoco per Rose Villain, provocante in GCDS. Total black con focus sul décolleté per Emma Marrone, strepitosa con i gioielli Tiffany & Co. Victoria De Angelis è eterea in Valentino (guardale nella gallery).

Trasparenze al party

Come detto, allo Spotify Equal Charity Gala c’era anche Elettra Lamborghini, che in quanto ad outfit provocanti non è seconda a nessuno. La cantante ha portato sul red carpet l’ironia e la spensieratezza che la contraddistinguono. Frizzante e sorridente, si è messa in posa per i tanti fotografi presenti. Lei aveva condiviso uno scatto del suo outfit prima di uscire di casa. Il vestito scelto per l’occasione è un modello color ciliegia di Marine Serre (370 euro). Sul tessuto sheer a maniche lunghe sono ricamate le mezzelune che hanno reso famoso il brand. Lei l’ha abbinato a un body in tonalità, smorzando così le trasparenze. La Lamborghini ha portato i follower all’interno del party, tramite una serie di storie social. Dalla tavola imbandita agli scatti con le colleghe, Elettra ha ampiamente documentato la serata.

Il selfie bollente

Una volta tornata a casa, Elettra Lamborghini ha tolto il malizioso vestito ed è andata a dormire. E’ stata lei stessa a farci sapere come ha dormito, postando una storia rivelatrice direttamente dalla camera da letto. Reggiseno sportivo bianco e perizoma nello stesso colore: è questo lo sleepwear di Elettra. La showgirl abbraccia stretto il marito Afrojack, che riposa a torso nudo a pancia in giù. Lei, telefono alla mano, scatta un selfie tra le lenzuola che lascia pochissimo all’immaginazione. A spiccare nello scatto ad alto contenuto di sensualità sono anche i tanti tatuaggi della Lamborghini, a partire dalla famosa leopardanza sulle natiche. Vestirsi con i top brand è senza dubbio piacevole ma cosa c’è di più bello di mettersi casual sotto le coperte insieme al proprio marito?

