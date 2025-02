Elettra Lamborghini e il sondaggio per i follower: “Come mi vesto a Sanremo?”

“Un sogno che si avvera” scrive Elettra Lamborghini su Instagram, nel pubblicare una serie di foto direttamente dall’Ariston. Mancano pochi giorni all’inizio del Festival di Sanremo: nell’edizione 2025 lei sarà una delle co-conduttrici. La cantante infatti affiancherà Carlo Conti nel corso della terza serata; con lei sul palco ci saranno anche Katia Follesa e Miriam Leone. In questi ultimi giorni prima dell’inizio della kermesse, Elettra ripassa il copione e… pensa ai look.

Una nuova sfida

Elettra Lamborghini ha sfruttato la settimana della moda haute couture di Parigi per pensare agli abiti da indossare al Teatro Ariston. Nei giorni scorsi, l’artista è volata nella Ville Lumiére: niente sfilate per lei, bensì un appuntamento nello showroom di Zuhair Murad. Lo stilista libanese, noto per i suoi modelli ricamati, sontuosi e principeschi, ha vestito di recente Tiffany Trump per l’Inauguration Day e ora sembra pronto per una nuova sfida, quella sanremese. “Fittings” si legge su una storia social di Elettra, che ha pubblicato uno scatto del palazzo dove ha sede la maison. A seguire, una carrellata di long dress. Pizzi, paillettes, lamé: le opzioni non mancano e le proposte sono una più preziosa dell’altra. I colori sono caldi, avvolgenti e sensuali. Arancione, bordeaux, oro, ocra, fino al verde avio: quali avrà scelto la Lamborghini e, soprattutto, quanti cambi dobbiamo aspettarci durante la serata?

Come mi vesto?

In molti si chiedono se sarà solo Zuhair Murad a vestire Elettra Lamborghini all’Ariston o se la cantante si affiderà anche ad altri top brand. Il gioco della moda incuriosisce moltissimo il pubblico, sia prima sia durante la manifestazione. Con Elettra poi, che ci ha abituati negli anni a proposte super sexy, sono tutti pronti a essere stupiti ancora una volta. E’ proprio lei a tenere alto l’interesse sui look, proponendo un sondaggio ai follower. “Abiti Sanremo, secondo voi come dovrei vestirmi?” domanda ai fan. Tre le risposte possibili: “Fai i primi puliti poi azzarda”, “Azzarda totale”, “Pulita e semplice”. Lei che non si è mai vergognata di mettere in mostra con audacia e sicurezza il suo corpo, si interroga su come sia meglio comportarsi in quanto a look sul palco più amato (e temuto) d’Italia.

In posa con gli altri co-conduttori

Nell’attesa di scendere in diretta le scale dell’Ariston, Elettra Lamborghini si è messa in posa a Sanremo, insieme ad alcuni degli altri co-conduttori dell’edizione 2025 del festival, tra cui Alessia Marcuzzi, Geppi Cucciari e Mahmood. “Ciakkkk azioneeeee”: è questa la caption scelta per postare una foto dove siede su uno sgabello da regista. Subito dopo eccola sul set, pronta per le foto di rito, fasciata in un abito in maglina grigia di Tom Ford (1.690 euro). Sono diversi i cambi di abito per Elettra in questa occasione. E’ nero, trasparente e con applicazioni di cristalli il vestito sfoggiato per le immagini insieme a Carlo Conti. I due, con lo sfondo bianco alle spalle, si scambiano sguardi d’intesa: la stessa chimica la ritroveremo tra pochissimi giorni sul palco.

Il tempo libero, tra cavalli e Afrojack

Elettra Lamborghini inanella un progetto via l’altro. La musica, la moda, l’impegno sui social e, adesso, anche Sanremo: la sua vita è piena e lei non ha intenzione di apportare modifiche. Nel poco tempo libero, la cantante si dedica al marito, il deejay Afrojack. Lui suona nei club di tutto il mondo ed Elettra è sempre pronta a seguirlo per lavoro. Da Singapore a Miami, la Lamborghini delizia i follower con i suoi scatti in bikini. In Italia, il tempo a disposizione è tutto per gli amati cavalli. Di recente ha festeggiato l’ottavo compleanno del suo Dadi, preparando una torta ad hoc. L’animale si è goduto il dolce, per la gioia della Lamborghini, graffiante in un piumino animalier Dior. Dalla scuderia all’Ariston: non vediamo l’ora di scoprire gli outfit di Elettra Lamborghini.

