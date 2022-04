Elettra Lamborghini va ai Grammy e mostra… le uova

MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Come lo indossa Pericolosamente sexy Un voto al colore 7.75 IL NOSTRO GIUDIZIO

Com’è consuetudine, i Grammy Awards, che si sono svolti domenica 3 aprile a Las Vegas, hanno fatto il pieno di star. Da Lady Gaga a John Legend fino a Dua Lipa (LEGGI QUI di come Donatella Versace le ha strappato il vestito), sono volati tutti in Nevada per i premi musicali. A noi italiani, ma anche a tanti stranieri, l’occhio è caduto però su Elettra Lamborghini. L’ereditiera ha accompagnato all’evento il marito Afrojack, che era nominato nella categoria “Best Dance/Eletronic Recording”. Il deejay non ha vinto ma allo show lui e la moglie hanno catturato tutta l’attenzione.

Scollatissima sul red carpet

Elettra Lamborghini ha iniziato a postare video e foto della sua preparazione nel pomeriggio. Nella penthouse di un lussuoso hotel della città nel deserto l’influencer in accappatoio era bollente. “Getting ready for the Grammysssss”, ha scritto. Capelli leggermente mossi e trucco elegante si sono sposati alla perfezione con il sensuale abito nero luccicante di Philipp Plein. Il vestito era caratterizzato da una profondissima scollatura, che ha sottolineato l’abbondante décolleté della Lamborghini.

Le uova di Elettra

“Amo le mie tette”, ha fatto sapere la Lamborghini su Instagram, regalando ai follower un primo piano del suo seno da far girare la testa. Queste però non sono le uniche rotondità che l’imprenditrice ha mostrato in questi giorni, ci sono altre due uova che hanno catturato l’attenzione, quelle di Pasqua firmate Elettra Lamborghini. Accattivanti per grandi e piccini, i dolci al cioccolato sono resi immediatamente riconoscibili dall’accattivante carta a tema leopardanza, la famosa stampa maculata che Elettra ha tatuata sulle natiche.

L’intimo con la leopardanza

Per restare in tema di lato B, Elettra Lamborghini ha svelato di recente un’altra collaborazione destinata al successo, una capsule di intimo e abbigliamento comfy con Yamamay. Anche qui non manca l’animalier, declinato in slip e reggiseni. La miglior testimonial della collezione è ovviamente la stessa Elettra, che si mette in posa sul balcone a Miami. Sbircia la Lamborghini e le sue uova nella gallery.

Related Posts