Elisabetta Canalis prende il largo con Georgian: i bikini in barca sono bollenti

Italia: quando sei lontano, ti manca. Deve essere più o meno questo il pensiero di Elisabetta Canalis. La showgirl ha messo radici a Los Angeles anni fa ma, appena riesce, torna nel Paese d’origine. Lei è solita trascorrere le vacanze estive tra la sua Sardegna e Milano, dove ha vissuto a lungo per lavoro. Quest’anno però, complice il matrimonio dell’amica Diletta Leotta, ha deciso di esplorare anche la Sicilia. Nella valigia da viaggio ci sono un sacco di bikini striminziti.

Al matrimonio di Diletta e Loris

Elisabetta Canalis è sbarcata a Vulcano qualche giorno prima del sì di Diletta Leotta e Loris Karius. L’ex velina ne ha approfittato per fare la turista, tra gite in barca, lunghe passeggiate in spiaggia e cene a base di pesce. Elisabetta non è sola sull’isola, con lei c’è il fidanzato, Georgian Cimpeanu. I due hanno presenziato a tutti gli eventi del weekend nuziale, a partire dal white party. Per l’occasione hanno optato, come ci si aspettava, per outfit bianchi. La Canalis era super sexy con uno slip dress immacolato di Alberta Ferretti, abbinato a una mini bag con cristalli di Rosantica. Il focus era sul décolleté, enfatizzato da una lunga collana che scendeva maliziosamente sul seno. Occhi puntati sugli addominali tonici per il long dress sfoggiato al matrimonio, sempre firmato dalla maison italiana. Il vestito in seta svolazzante, color acquamarina, ha un nodo sul ventre e lascia scoperti lembi di pelle. La Canalis al tramonto era una visione.

Bollente in barca

Finita la tre-giorni nuziale, Elisabetta Canalis ha scelto di intrattenersi ancora in acque sicule, a bordo di un lussuoso yacht. Bagni in mare, divertimento con gli amici (tra cui Elodie, testimone di nozze della Leotta) e… amore. La conduttrice ha postato una serie di immagini dalla barca: in una posa felice a fianco di Georgian Cimpeanu. I due sono pronti per pranzo, davanti a loro c’è una tavola imbandita con varie leccornie, tra cui polpette e gamberoni. Per la sua vacanza al largo la Canalis è ovviamente sempre in costume. Testimonial di Wikini, non poteva che optare per le sensuali proposte del brand. C’è il due pezzi con delicati fiorellini azzurri e il triangolo rosa salmone con bordature verdi. Per cucinare un piatto di pasta da condividere con Georgian, Elisabetta sfoggia invece un intero nero: un classico intramontabile e super elegante.

Georgian è casual chic

Dopo aver trattato i look di Elisabetta Canalis, eccoci allo stile di Georgian Cimpeanu. Campione di kickboxing 30enne, Georgian è nato in Romania ma è cresciuto a Roma. Vincitore di molti premi e riconoscimenti, ha girato il mondo per partecipare agli eventi che ruotano intorno a questo sport. Con un fisico statuario, dai muscoli scolpiti, Cimpeanu starebbe bene con qualsiasi outfit. In questo viaggio l’abbiamo visto casual-chic in Caruso al white party, impeccabile con un completo scuro alla cerimonia e casual in Clan Upstairs nelle giornate di relax. Lui posta le mise e ci fa sapere i brand, Elisabetta non perde invece occasione per pubblicare gli scatti dove compare a torso nudo. Bellissimi e felici, fanno sognare, mentre il loro amore… prende il largo.

