Elisabetta Canalis coniglietto per Halloween: gli scatti in lingerie

È il giorno di Halloween. Mentre i bambini in tutto il mondo si preparano a bussare alle porte per il tradizionale “Dolcetto o scherzetto?”, con costumi spaventosi e trucchi da brivido, gli adulti non stanno certo a guardare. Tra party a tema, decorazioni e musiche suggestive, la notte delle streghe si colora anche di… seduzione. Elisabetta Canalis entra in scena con uno spunto hot: un look audace, pensato per sorprendere e far parlare.

Sexy o spaventosa?

“Cosa sarete per Halloween?” chiede Elisabetta Canalis ai suoi follower su Instagram. In queste ore la showgirl propone tre scatti bollenti per la festa del 31 ottobre. Elisabetta posa sensualmente con una maschera nera da coniglio, con lunghe orecchie. Un’interpretazione decisamente provocante dei classici costumi per le feste, che richiama il mondo dei giochi notturni più che quello dei bambini. Il fisico tonico e definito è il fulcro delle immagini. Lei indossa un body nero a triangolo firmato Triumph. Gli intricati motivi floreali in pizzo sui toni del blu fasciano il ventre e si rincorrono anche sulla schiena, creando un vedo-non vedo che accende la curiosità. È bella, sexy, fiera e audace. Per la festa delle streghe, ha scelto la via della malizia, giocando con la sottile linea che separa finzione e realtà.

Un reggiseno al giorno

Per Elisabetta Canalis ogni giorno è buono per sentirsi irresistibile. Nelle nuove immagini della campagna Triumph, la showgirl italiana trasforma la lingerie in uno strumento di seduzione quotidiana. Dimenticate il concetto di “intimo da nascondere”: qui il reggiseno è protagonista assoluto, da mostrare con naturalezza e orgoglio. Elisabetta posa tra luce e ombra, alternando completi che mettono in risalto la sua bellezza magnetica. I pizzi della linea Amourette si arrampicano sulla pelle come un ricamo prezioso, mentre i dettagli della collezione Signature Sheer giocano con trasparenze e linee morbide. Ogni scatto racconta un’emozione diversa, un modo di essere donna: forte, libera, ironica, consapevole. L’adv campaign porta con sé un messaggio chiaro: “Your Styles. Your Rules.”, che la Canalis interpreta alla perfezione. Dimostra come la lingerie possa essere una dichiarazione d’intenti: quella di sentirsi bene nel proprio corpo, di scegliere cosa mostrare e cosa lasciare all’immaginazione.

Con gli abiti chic

Non solo intimo per Elisabetta Canalis. Lei è molto sportiva e passa tantissime ore in palestra. Se gli outfit sporty sono nel suo dna, non disdegna le proposte più romantiche. Su Instagram ha pubblicato diversi scatti dove sfoggia abiti composti. Il modello in seta bianca di Jil Sander è candido e bonton, con un’allure sofisticata, che lascia intuire la silhouette senza risultare urlata. Il vestito grigio di Tory Burch, in jacquard ricamato con tantissimi piccoli topolini, ha un motivo cut-out che svela la pelle sul fianco: un gioco di eleganza e ironia. Infine, la cutsuit bordeaux che fascia maliziosamente le forme è resa più chic grazie ai preziosi gioielli di Messika.

Innamorata

Dopo la fine del matrimonio con Brian Perri, da cui è nata la figlia Skyler Eva, e la lunga love story con Georgian Cimpeanu, il cuore di Elisabetta Canalis è tornato a battere. Le prime indiscrezioni su una relazione tra Elisabetta e Alvise Rigo hanno iniziato a circolare in estate. L’ex rugbista e la showgirl sono ora inseparabili. A farli conoscere è stata la partecipazione di entrambi a un nuovo reality, che vede sfidarsi molti vip della televisione e dello sport. Tra prove di resistenza e coraggio, è scoccata la scintilla. Poco dopo, i due sono stati pizzicati insieme dai paparazzi e sono apparsi innamoratissimi. In questo contesto, viene spontaneo chiedersi: Elisabetta Canalis si vestirà da coniglietta sexy per Alvise?

