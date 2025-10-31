yes

Elisabetta Canalis coniglietto per Halloween: gli scatti in lingerie

Il look sexy con il body Triumph diventa ispirazione per la festa più spaventosa dell'anno

Elisabetta Canalis provoca con l'intimo Triumph

È il giorno di Halloween. Mentre i bambini in tutto il mondo si preparano a bussare alle porte per il tradizionale “Dolcetto o scherzetto?”, con costumi spaventosi e trucchi da brivido, gli adulti non stanno certo a guardare. Tra party a tema, decorazioni e musiche suggestive, la notte delle streghe si colora anche di… seduzione. Elisabetta Canalis entra in scena con uno spunto hot: un look audace, pensato per sorprendere e far parlare.

Sexy o spaventosa?

Elisabetta Canalis provoca con l'intimo Triumph
Coniglietta sexy

“Cosa sarete per Halloween?” chiede Elisabetta Canalis ai suoi follower su Instagram. In queste ore la showgirl propone tre scatti bollenti per la festa del 31 ottobre. Elisabetta posa sensualmente con una maschera nera da coniglio, con lunghe orecchie. Un’interpretazione decisamente provocante dei classici costumi per le feste, che richiama il mondo dei giochi notturni più che quello dei bambini. Il fisico tonico e definito è il fulcro delle immagini. Lei indossa un body nero a triangolo firmato Triumph. Gli intricati motivi floreali in pizzo sui toni del blu fasciano il ventre e si rincorrono anche sulla schiena, creando un vedo-non vedo che accende la curiosità. È bella, sexy, fiera e audace. Per la festa delle streghe, ha scelto la via della malizia, giocando con la sottile linea che separa finzione e realtà.

News Virali Le notizie di News Virali

Un reggiseno al giorno

Elisabetta Canalis provoca con l'intimo Triumph
In lingerie

Per Elisabetta Canalis ogni giorno è buono per sentirsi irresistibile. Nelle nuove immagini della campagna Triumph, la showgirl italiana trasforma la lingerie in uno strumento di seduzione quotidiana. Dimenticate il concetto di “intimo da nascondere”: qui il reggiseno è protagonista assoluto, da mostrare con naturalezza e orgoglio. Elisabetta posa tra luce e ombra, alternando completi che mettono in risalto la sua bellezza magnetica. I pizzi della linea Amourette si arrampicano sulla pelle come un ricamo prezioso, mentre i dettagli della collezione Signature Sheer giocano con trasparenze e linee morbide. Ogni scatto racconta un’emozione diversa, un modo di essere donna: forte, libera, ironica, consapevole. L’adv campaign porta con sé un messaggio chiaro: “Your Styles. Your Rules.”, che la Canalis interpreta alla perfezione. Dimostra come la lingerie possa essere una dichiarazione d’intenti: quella di sentirsi bene nel proprio corpo, di scegliere cosa mostrare e cosa lasciare all’immaginazione. 

Con gli abiti chic

I look di elisabetta canalis
Candida in bianco

Non solo intimo per Elisabetta Canalis. Lei è molto sportiva e passa tantissime ore in palestra. Se gli outfit sporty sono nel suo dna, non disdegna le proposte più romantiche. Su Instagram ha pubblicato diversi scatti dove sfoggia abiti composti. Il modello in seta bianca di Jil Sander è candido e bonton, con un’allure sofisticata, che lascia intuire la silhouette senza risultare urlata. Il vestito grigio di Tory Burch, in jacquard ricamato con tantissimi piccoli topolini, ha un motivo cut-out che svela la pelle sul fianco: un gioco di eleganza e ironia. Infine, la cutsuit bordeaux che fascia maliziosamente le forme è resa più chic grazie ai preziosi gioielli di Messika. 

Innamorata

Elisabetta Canalis al matrimonio di Diletta Leotta
Con l’ex Georgian Cimpeanu

Dopo la fine del matrimonio con Brian Perri, da cui è nata la figlia Skyler Eva, e la lunga love story con Georgian Cimpeanu, il cuore di Elisabetta Canalis è tornato a battere. Le prime indiscrezioni su una relazione tra Elisabetta e Alvise Rigo hanno iniziato a circolare in estate. L’ex rugbista e la showgirl sono ora inseparabili. A farli conoscere è stata la partecipazione di entrambi a un nuovo reality, che vede sfidarsi molti vip della televisione e dello sport. Tra prove di resistenza e coraggio, è scoccata la scintilla. Poco dopo, i due sono stati pizzicati insieme dai paparazzi e sono apparsi innamoratissimi. In questo contesto, viene spontaneo chiedersi: Elisabetta Canalis si vestirà da coniglietta sexy per Alvise?

Related Posts

Elisabetta Canalis vs Belen Rodriguez: sfida in intimo per Pasqua
Elisabetta Canalis, pose bollenti nella lingerie di pizzo super sexy

 

body
Prezzo 44,99€
Triumph
Dove lo trovi
reggiseno
Prezzo 48,50€
Triumph
Dove lo trovi
reggiseno
Prezzo 38,50€
Triumph
Dove lo trovi
reggiseno
Prezzo 45,00€
Triumph
Dove lo trovi
slip
Prezzo 25,00€
Triumph
Dove lo trovi
I prezzi sono indicativi e raccolti al momento della redazione dell'articolo

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

© 2012-2025 Lookdavip.it | Tutti i diritti sono riservati | Redazione: Signo, via Rabolini 13 - 20125 Milano | Cookie
LEGGI ANCHE
I look delle star di ottobre 2025

I look di ottobre, cos’hanno indossato le star?

This is me 3 Silvia Toffanin vestito Dolce Gabbana

Silvia Toffanin, il terzo look fasciante per l’ultimo appuntamento con This...

Sydney Sweeney al Variety's 2025 Power of Women in Christian Cowan

Sydney Sweeney, l’abito argentato avvolge i suoi… “geni”

laura Pausini con l'abito di Phan Huy all'Harper's Bazaar Women of the Year

Laura Pausini è “woman of the year”: il look barocco è...