Elisabetta Canalis, il cut-out dress nero è da capogiro

Elisabetta Canalis non smette mai di stupire. La showgirl sarda, residente in California da anni, ha fatto ancora una volta parlare di sé grazie a un look mozzafiato, sfoggiato durante un evento benefico esclusivo a Los Angeles. Per l’occasione, l’ex velina ha scelto un abito nero che ridefinisce il concetto di sensualità. Con il suo fisico scolpito e il suo innato senso della moda, Elisabetta continua a dettare tendenza e a catalizzare l’attenzione dei media e dei fan.

Beneficenza e glamour a Los Angeles

Il One Drop Gala è un evento benefico organizzato dalla fondazione creata dal fondatore del Cirque du Soleil, Guy Laliberté. Il gala ha visto la partecipazione di celeb, filantropi e personalità di spicco del mondo dello spettacolo e dell’imprenditoria. Tutti si sono riuniti per sostenere l’importante missione della fondazione One Drop: garantire l’accesso all’acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari alle comunità più vulnerabili del mondo. L’happening rappresenta uno degli appuntamenti più attesi del calendario mondano di Los Angeles, dove glamour e impegno sociale si fondono in una serata indimenticabile. Elisabetta Canalis, da sempre sensibile alle cause umanitarie e attenta all’impatto sociale delle proprie azioni, è stata tra le più fotografate della serata.

Sensualità senza limiti

Uno dei protagonisti al One Drop Gala è stato senza dubbio l’abito firmato Mitiliane Couture scelto da Elisabetta Canalis. Si tratta di un long dress nero caratterizzato da un audace cut-out laterale, che mette in evidenza il fisico perfetto della showgirl. Il vestito presenta maniche lunghe e una silhouette aderente che esalta ogni curva, mentre i tagli strategici sui fianchi creano un effetto di estrema sensualità, svelando parzialmente l’inguine. Il long dress, realizzato in un tessuto elasticizzato, aderisce perfettamente al corpo come una seconda pelle. Elisabetta, che non ha mai fatto mistero del suo rigore in fatto di allenamento e alimentazione, ha dimostrato di essere all’altezza di questa sfida stilistica.

Focus sui dettagli

Un altro dettaglio distintivo dell’abito indossato da Elisabetta Canalis è rappresentato dalla collana integrata in metallo dorato, che incornicia il collo. Per completare il look, la Canalis ha optato per accessori minimal. Una borsetta con manico rigido in tonalità e sandali con tacco a spillo, che allungano ulteriormente la sua figura. I capelli, lasciati sciolti con una piega liscia e morbida, e un make-up sui toni del nude con focus sugli occhi hanno completavano un’immagine di femminilità sofisticata e contemporanea.

Gli scatti social

Elisabetta Canalis ha condiviso sul suo profilo Instagram diversi scatti della serata, che hanno immediatamente fatto il pieno di like e commenti entusiasti. Nelle immagini pubblicate, Elisabetta appare raggiante e sicura di sé, immortalata in pose che esaltano il suo fisico e l’audacia dell’abito scelto. Le foto mostrano l’ex velina in diversi momenti della soirée: dall’arrivo in auto ai momenti più informali all’interno della location, dove si è fatta ritrarre insieme ad altri ospiti. I commenti dei fan non si sono fatti attendere. Migliaia di utenti hanno elogiato la bellezza senza tempo di Elisabetta e la sua capacità di osare senza mai perdere classe ed eleganza. Sei sempre più bella, Corpo da urlo, Sei un’ispirazione, sono solo alcuni dei messaggi lasciati dai follower sotto il post della showgirl.

Il dietro le quinte: relax casalingo

Elisabetta Canalis ha mostrato anche il “dopo serata”, in una versione completamente diversa e inaspettata. Una volta rientrata nella sua casa di Los Angeles, infatti, la showgirl ha condiviso con i follower un’immagine che rappresenta l’esatto opposto del glamour sfoggiato poche ore prima. Nello scatto, pubblicato con la sua consueta ironia e spontaneità, la Canalis appare distesa su una poltrona del salotto, mentre indossa dei pantaloni della tuta beige e poggia i piedi scalzi su una sedia. L’immagine racconta la dualità della vita di una star. Da un lato il red carpet, gli abiti haute couture e i riflettori, dall’altro la normalità della vita quotidiana, fatta di momenti di relax. Questi scorci di normalità sono molto apprezzati dai fan di Elisabetta, che da sempre ne ammirano non solo la bellezza e lo stile, ma anche la capacità di mostrarsi autentica e senza filtri.

Sempre al top

A 46 anni, Elisabetta Canalis continua a essere una delle donne più belle e sensuali del panorama dello spettacolo italiano e internazionale. Il suo fisico scolpito è la dimostrazione vivente di come l’età sia davvero solo un numero. La showgirl ha sempre fatto della cura del corpo una priorità, dedicando tempo ed energia alle sessioni di fitness, che condivide regolarmente con i suoi oltre 3 milioni di follower su Instagram. Il sex appeal di Elisabetta, deriva però anche da altro. La sua personalità solare, la sua intelligenza e il suo senso dell’umorismo la rendono davvero speciale. La showgirl ha dimostrato più volte di non aver paura a osare con i suoi look, come quando si è trasformata in una sensuale coniglietta per Halloween, indossando un body che ha fatto impazzire i social. Questa capacità di giocare con la propria immagine, alternando sensualità e ironia, glamour e quotidianità, è uno dei segreti del successo duraturo di Elisabetta Canalis. Con l’ultimo abito cut-out è tornata protagonista sui social e… nei cuori degli italiani.