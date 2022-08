Per portare a spasso i suoi cani la star italiana ha scelto un look comodo che mostra il fisico perfetto

Partecipa agli eventi più esclusivi, posa in servizi fotografici patinati, inonda Instagram di foto da capogiro ma è nella quotidianità che Elisabetta Canalis è più splendida che mai. La showgirl è stata pizzicata dai paparazzi durante una passeggiata insieme alla sua famiglia.

Due passi a L.A.

Dopo aver trascorso le vacanze in Italia, nella sua amata Sardegna, Elisabetta Canalis è tornata a Los Angeles, città dove vive insieme al marito Brian Perri e alla figlia Skyler Eva. E’ proprio con loro che Eli è stata immortalata mentre portava a spasso i suoi cani. Amante degli animali, la Canalis non si separa mai dai suoi adorati amici a quattro zampe. Tra sorrisi e complicità, il trio cammina sui marciapiedi californiani.

Casual e tonica

Americana d’adozione, l’outfit di Elisabetta Canalis era perfettamente in mood con l’approccio casual a stelle e strisce. Per lei un completo total black composto da shorts in tessuto tuta e da un tank top corto che svelava il reggiseno sportivo e gli addominali tonici. Scelta comoda anche negli accessori, con un marsupio a stampa camouflage di Herschel e un paio di sneakers multicolor firmate Flower Mountain. Capelli sciolti e mossi e trucco al naturale completavano il suo outfit. Stesso stile rilassato per Brian e Skyler, tra t-shirt morbide e ginniche ai piedi.

I look dell’estate

Elisabetta Canalis ha infiammato l’estate degli italiani con i suoi scatti social dal mare sardo. Dal sensuale costume rainbow (sbircia QUI) alla borsa per la spiaggia firmatissima (ECCO i dettagli), nulla nei suoi look è lasciato al caso. A 43 anni, la Canalis è una meraviglia. Patita di fitness, condivide spesso con i follower i suoi allenamenti: gli apprezzamenti dei fan sono garantiti. Che sia in intimo, con i minidress o con la tuta, Elisabetta vanta un corpo da urlo. Guardala nella gallery insieme alla sua famiglia a spasso per Los Angeles.

