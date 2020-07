MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa pericolosamente sexy un voto al colore Adatto per questa occasione 8.5 IL NOSTRO GIUDIZIO

La moka sul tavolo, una tazzina in mano, la luce del mattino, il volto imbronciato e un corpo che da vent’anni fa impazzire i connazionali. Elisabetta Canalis appena sveglia sul terrazzo della sua casa in Sardegna in intimo è una visione. Dopo la lunga quarantena a Los Angeles, dove vive, insieme alla figlia Skyler e al marito Brian Perri, Elisabetta ha potuto finalmente tornare nella sua terra d’origine, dove ha riabbracciato parenti e amici. E dove ha subito ritrovato le tradizioni nostrane.

Italian breakfast, scrive l’ex Velina su Instagram, mentre ammicca alla fotocamera. Prima in piedi sull’uscio, poi seduta all’aperto, con il mare blu sullo sfondo. La colazione italiana di Elisabetta Canalis prevede caffè e cornetto ma il pasto più importante della giornata passa in secondo piano, visto l’outfit di Eli. Il reggiseno e la culotte della linea Invisible di Intimissimi color carne illudono i follower di essere davanti a degli scatti di nudo. Il completo un po’ trasparente svela anche un accenno di capezzoli e i commenti non si fanno attendere.

Le sbarbatelle ventenni dovrebbero vedere questa foto e abbassare la cresta! – Ma certo, tutti prendiamo il caffè in questa posizione la mattina – Elisabetta sei bella bella bella – Si è alzato il pil, lo spread, la torre di Pisa e anche mio nonno – Tu dovresti essere considerata patrimonio dell’Unesco, si legge sotto agli scatti bollenti. Insomma, a 41 anni, Elisabetta Canalis si conferma una delle star italiane più amate e, come dice qualche utente, non ha proprio nulla da invidiare alle giovanissime. Tra topless (c’è anche quello, sbirciate nella nostra gallery) e lingerie, l’estate per Elisabetta (e per i suoi follower) si preannuncia caldissima.

