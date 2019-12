Elisabetta Canalis con le scarpe da dominatrice ha tutti ai suoi piedi

Su Instagram la foto con un tronchetto Alevì in vernice e dal tacco altissimo fa il pieno di like

L’ex velina Elisabetta Canalis sa bene come sedurre e conquistare i fan. Non è un caso se da oltre vent’anni, è ancora una delle showgirl più amate. E nonostante da anni viva a Los Angeles, per il pubblico italiano resta sempre un’icona di bellezza, fascino e stile.

Su Instagram coinvolge i follower con immagini della sua vita quotidiana in California, li intriga con foto sexy, li conquista condividendo i dettagli dei suoi outfit. I suoi scatti sono sempre apprezzatissimi, e gli ammiratori si scatenano in commenti e apprezzamenti.

Una foto delle gambe nude di Elisabetta Canalis, con i piedi calzati nei tronchetti Alevì a stringhe sottili in mignon di vernice e tacco vertiginoso, ha mandato in delirio il popolo di Instagram. Chi ha apprezzato i polpacci tonici e perfetti, chi si è soffermato sulle calzature dal gusto fetish di Littlecrumb … ma tutti sono stati d’accordo nei commenti entusiastici.

Lei ci riprova qualche giorno dopo: stavolta le gambe, avvolte da calze velate, sono appoggiate al caminetto classico. E le décolleté Nicholas Kirkwood, con una sfera che si insinua nell’incavo del tacco, affascinano i follower e scatenano i commenti.

A ben guardare, le scarpe dalla personalità forte sono una costante negli outfit di Elisabetta Canalis. Appassionata di moda e attenta alle ultime tendenze, non rinuncia mai a donare forza ai suoi look grazie al footwear. Qualche esempio? Per rendere ancora più piccante un tubino rosso Diesel, sceglie ankle boots peep toe. Esalta un minidress nero con stivali over the knee. Impreziosisce l’abitino tartan sui toni del rosa con pump Gucci lilla con dettagli in cristalli.

Scelte curate e azzeccatissime, e gli appassionati di moda sono tutti… ai suoi piedi! Guarda le scarpe più belle di Elisabetta Canalis nella gallery.

