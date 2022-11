Elisabetta Canalis fa la spesa al supermercato con le ciabatte di pelo

“Tu vuo’ fa’ l’americano, ‘mericano, mericano, ma si’ nato in Italy”. Quante volte abbiamo sentito questa strofa leggendaria nella canzone del 1956 di Renato Carosone? Un pezzo passato alla storia, suonato in tutto il mondo. Parole vere per molti italiani con il mito del sogno americano. Elisabetta Canalis ha trasformato quel sogno in realtà. A vederla per le vie di Los Angeles lei però americana lo sembra davvero.

La vita in California

Negli Stati Uniti Elisabetta Canalis ha trovato l’amore e si è costruita una famiglia. Partita molti anni fa alla volta della California, ha prima detto sì al medico Brian Perri e poi è diventata mamma di Skyler Eva. Oltreoceano la showgirl sarda ha anche fatto fiorire la sua carriera di modella e influencer. Già famosissima da noi, ha sedimentato la sua fama in America. Tra un impegno di lavoro, una seduta di allenamento (è un’appassionata di fitness) e le attività con il marito e la figlia, la Canalis trova anche il tempo per fare la spesa.

Tuta e ciabatte

I paparazzi nella città degli angeli sono sempre in agguato e hanno immortalato Elisabetta Canalis al supermercato. La star è stata fotografata a West Hollywood con due sacchetti in plastica verde. Il suo look da commissioni è casual ma firmato. La felpa con cappuccio e i pantaloni arricciati alla caviglia sono firmati Alo Yoga, brand amatissimo dalle vip. Ai piedi Elisabetta sfoggia le super trendy Arizona Big Buckle di Birkenstock. Le ciabatte in pelliccia di agnello sono comode e cool. A celare lo sguardo della Canalis ci hanno pensato un paio di grossi occhiali da sole neri firmati Celine. Un outfit da everyday tutto da copiare.

I look sexy

Chi pensa che i look americani di Elisabetta Canalis siano tutti votati al comfywear dovrà ricredersi. L’ex velina infatti non perde occasione per mettere in mostra il fisico tonico e perfetto, a suon di proposte sexy e maliziose. Per Halloween, festa molto sentita negli Stati Uniti, la Canalis ha sfoderato una tutina di paillettes firmata Nadine Merabi che sottolineava il décolleté. Una parrucca a caschetto nero rendeva il tutto ancora più seducente. C’è poi il crop top verde brillante di Forte Forte, in quella tonalità che strizza già l’occhio al Natale. Dalla spesa ai party, a ogni occasione il suo look… e Elisabetta li centra tutti alla perfezione.

