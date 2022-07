“Pink passion”, ha scritto Elisabetta Gregoraci sui social, anticipando ai follower il look che avrebbe indossato durante la quarta puntata del Radio Norba Cornetto Battiti Live. Maniche e pantaloni lunghi compensati da una sensualissima… finestra sul décolleté.

La conduttrice punta ancora una volta sul colore, aggiungendo un tocco sexy e frizzante. Dopo l’esordio in giallo, il serpente sul seno e l’abito dal doppio spacco traditore (con incidente sexy, RIVEDILO QUI), è la volta del fucsia. Il look, del designer veneziano Antonino Valenti, è composto da pantaloni morbidi a zampa d’elefante e top rivelatore.

Un incrocio asimmetrico strategico crea un oblò, grazie a un laccetto che strizza il seno, punto focale dell’outfit.

Il fisico da urlo di Elisabetta Gregoraci (con addominali ben disegnati) si rivela perfetto per questo completo. Acconciatura raccolta in una bella treccia portata lateralmente e sorrisi a profusione ed il gioco è fatto. “Voglia di Ballare, di scatenarci insieme #nelcuoredellamusica !”, scrive lei sui social e i like non si fanno attendere.

Sul palco la mora calabrese, da anni al timone della kermesse insieme ad Alan Palmieri, non si risparmia. Il suo stile raccoglie schiere di sostenitrici e persino dei fan club. Persino gli errori nella conduzione (come l’aver pronunciato Alvaro “Soleil” invece che Soler) diventano spunti per manifestarle l’apprezzamento dei fan che in rete la difendono a spada tratta.

Lei su Instagram legge tutto ma non commenta. a Battiti Live presenta gli artisti in gara e balla con grinta: a proposito, vi siete accorti che il suo partner della coreografia è stato Tommaso Stanzani? Il ballerino di Amici, fidanzato di Tommaso Zorzi, fa parte del corpo di ballo della trasmissione: cercalo nella gallery!

