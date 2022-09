Elisabetta Gregoraci ha passato un’estate d’oro, sia sul piano lavorativo che su quello privato. Al timone di Radio Norba Cornetto Battiti Live ha saputo conquistare il pubblico per il sesto anno di fila (rivedi QUI i suoi look strepitosi), al suono delle hit italiane più gettonate. Non solo lavoro per Eli, che ha trascorso le vacanze al mare, insieme a tanti amici e famigliari. E poi c’è il figlio, Nathan Falco Briatore, a cui la Gregoraci dedica anima e corpo. Ora che il ragazzo è tornato a scuola, lei è andata alla Mostra del Cinema di Venezia.

Reggiseno a vista

Al suo arrivo al molo dell’hotel Excelsior Elisabetta Gregoraci ha sfoderato tutto il suo sex appeal. Fisico statuario, addominali tonici, seno perfetto, sorriso contagioso: la conduttrice sa come farsi notare. Per lo sbarco più glam del mondo, la Gregoraci ha optato per i pizzi di Ermanno Scervino. Pantaloni cargo, blazer abbinato e, soprattutto, un reggiseno a triangolo portato a vista per un effetto hot garantito. A celare lo sguardo i famosissimi occhiali da sole a cuore di Saint Laurent, ai piedi degli eleganti sandali di Aquazzura.

Spacco vertiginoso

Dopo gli scatti di rito dalla barca con i fotografi, Elisabetta Gregoraci è corsa a cambiarsi per la serata. Sul red carpet la showgirl ha sedotto con il nero. Nelle tre edizioni a cui ha partecipato, Elisabetta ha sempre scelto abiti di Mario Dice per il tappeto rosso. Balze black & white dal sapore gitano nel 2019, plissé azzurro principesco nel 2021 e sensualità esagerata nel 2022. Quest’anno infatti Elisabetta è più sexy che mai. Il lungo vestito nero ha uno spacco laterale profondissimo, che corre lungo la pancia. Sul ventre l’apertura nel tessuto è tenuta insieme da elementi metallici argentati, ricoperti di strass, che creano un malizioso effetto corda. Lo stesso motivo è ripetuto sulla spalla. Squadra che vince non si cambia. E lei è sempre spettacolare.

Related Posts