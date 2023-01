Elisabetta Gregoraci tra bikini sexy e abiti costosi: i look delle vacanze al caldo (con Giulio)

Quelle di Elisabetta Gregoraci sono state vacanze all’insegna degli affetti più cari… e dell’amore. La conduttrice ha trascorso giorni felici in Kenya, nel lussuoso resort dell’ex compagno Flavio Briatore. Con lei c’erano il figlio Nathan Falco e la sorella, insieme ai famigliari. Dopo il Natale in Africa, Elisabetta si è spostata a Dubai, per una fuga romantica insieme al nuovo fidanzato, Giulio Fratini. Ovviamente per il suo viaggio la Gregoraci ha preparato una valigia piena di look sexy e firmati.

Bollente in bikini

Cosa non può mancare per una vacanza al caldo? I bikini. Elisabetta Gregoraci lo sa e ne ha preparati tantissimi, tutti micro e tutti bollenti. Appassionata di fitness, la showgirl vanta un fisico da urlo e mette in mostra i risultati del duro allenamento sfoggiando un costume sensuale via l’altro. Le spiagge esotiche di Malindi o la sabbia bianca di Dubai con i grattacieli sullo sfondo: cambia il panorama ma l’effetto hot è sempre garantito. Elisabetta predilige i modelli colorati e fantasiosi di Miss Bikini, alternati con una proposta più sportiva, in un giallo fluo, firmata MC2 Saint Barth (118 euro).

Lussuosa per la sera

Passiamo ora all’abbigliamento per la sera. In Kenya Elisabetta Gregoraci ha indossato quasi sempre costumi, shorts e canotte ma a Dubai, dove si trovava insieme al fidanzato Giulio Fratini, si è dedicata anche alla vira notturna. Quando non era sulla sdraio per la tintarella o sul bagnasciuga per una passeggiata, Elisabetta passava il tempo tra locali lussuosi e cene da favola. I look scelti sono perfetti per l’occasione. E’ lei stessa che ripercorre con uno slideshow su Instagram i suoi outfit preferiti delle vacanze. Dall’ormai iconico Azhar di Amazuin (289 euro) ai fiori maliziosi del minidress di Zimmermann (850 euro – prima di lei l’aveva già scelto Giulia De Lellis), i suoi vestiti hanno tutti un focus sul décolleté.

Con gli occhi a cuore

Sono pochi gli accessori sfoggiati da Elisabetta Gregoraci in vacanza. Spesso era a piedi nudi nella sabbia, serena e rilassata. C’è però un particolare dolcissimo e ricorrente nei suoi look da spiaggia, gli occhiali da sole a cuore di Saint Laurent. Elisabetta sta vivendo un periodo molto felice e lo dimostra anche così: che romantica!

Un sogno con Giulio

“La notte più bella è quella in cui non hai bisogno di dormire per vivere un sogno”, scrive Elisabetta Gregoraci su Instagram, postando una serie di scatti serali dagli Emirati Arabi, dove sfoggia un abito lungo nero di Miu Miu (3.990 euro), con un oblò sul seno. Finita la vacanza, Elisabetta si è però rimessa subito al lavoro, presenziando a un evento di Juicy Couture a Pitti Immagine. Ma siamo sicuri che anche in Italia la Gregoraci stia continuando a vivere il suo sogno ad occhi aperti con Giulio Fratini.

