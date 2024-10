Elisabetta Gregoraci si rimette il costume per le vacanze a Dubai con Nathan Falco

Bikini colorati, striminziti e firmati per la conduttrice, negli Emirati Arabi per un viaggio d'autunno al caldo

L’avevamo lasciata in bikini e così la ritroviamo. Dopo aver partecipato, in veste di modella, alla sfilata di Pin Up Star, durante la Milano Fashion Week di settembre, Elisabetta Gregoraci non ha alcuna intenzione di chiudere lo swimwear nell’armadio. La conduttrice è volata a Dubai con il figlio, Nathan Falco Briatore, per un vacanza di coppia all’insegna del divertimento. Lei condivide con i follower le attività quotidiane e mostra i costumi firmati.

Vacanza mamma-figlio

Complici le vacanze d’autunno nell’esclusivo collegio svizzero frequentato dal figlio, Elisabetta Gregoraci ha deciso di regalarsi una fuga al caldo. Lei e Nathan Falco Briatore sono partiti alla volta di Dubai, città negli Emirati Arabi amatissima dai vip di mezzo mondo. “Un po’ di giorni insieme solo per noi due” ha scritto lei su Instagram, pubblicando un carosello di foto direttamente dalla spiaggia. I due sono affiatatissimi e con lui che adesso vive vicino a Ginevra, mentre lei è rimasta nella casa di Montecarlo, ogni momento insieme è un regalo. Nonostante il suo metro e settantacinque di altezza, Elisabetta è messa in ombra dal Nathan Falco. Il 14enne è già altissimo e vanta un fisico slanciato. Con il senso per lo stile nel dna, il ragazzo sembra un modello nel suo outfit da mare. Per lui t-shirt bianca e costume effetto bandana di Louis Vuitton. A completare la mise, un paio di grossi occhiali da sole neri.

Bikini bollenti

Se Nathan Falco Briatore è già un giovane fashionista, mamma Elisabetta Gregoraci non è da meno. Nella valigia per Dubai la showgirl ha messo una miriade di bikini colorati e striminziti. A 44 anni fa invidia alle ragazzine con il suo corpo perfetto, frutto del duro allenamento ma anche di Madre Natura. Addominali scolpiti, braccia toniche, gambe lunghe e affusolate: Elisabetta è una visione. In posa sul bagnasciuga, con alle spalle i comodi lettini dell’hotel di lusso dove alloggia, la Gregoraci è allegra nel due pezzi bicolore di Talia Collins. Il top viola e arancione, con dettaglio metallico a V, è frizzante e strizza le forme. Altro giorno, altro costume: eccola in mare con un modello giallo di Nort Beachwear, che vanta un pendaglio centrale sul triangolo. Per un scatto bollente mentre esce dall’acqua Eligreg ha scelto un’elegante proposta grigia con grafiche luccicanti di Miss Bikini.

Attività adrenaliniche

Come passano le giornate a Dubai Elisabetta Gregoraci e Nathan Falco Briatore? Divertendosi! “Io sono così, un po’ maschiaccio, pazzerella e non sto mai ferma” fa sapere la conduttrice calabrese ai fan, nel postare un video dove si dà alla pazza gioia sulla moto d’acqua. Il volto tv cavalca le onde increspate con maestria e non nasconde la sua felicità. Archiviata la relazione durata due anni con Giulio Fratini, la showgirl sembra più serena che mai. Per lei giubbotto salvagente e un bikini da far girare la testa, che svela anche il lato B. Il giorno prima Elisabetta si era invece dedicata a un’attività meno adrenalinica, una crociera in barca al tramonto. Nella baia della città, con i grattacieli di fronte e le luci soffuse al calar del sole, la Gregoraci è romantica con un copricostume rosa cipria, mentre sorride al figlio Nathan Falco Briatore, che la ritrae. Guarda nella gallery l’album delle vacanze mamma-figlio.

