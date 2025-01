Fine delle vacanze: Elisabetta Gregoraci disfa la valigia (di lusso)

Finite le vacanze, si torna alla normalità. E’ tempo di riprendere la routine anche per Elisabetta Gregoraci che, dopo mare e montagna, è rientrata al Principato di Monaco. La conduttrice ha trascorso un weekend tranquillo insieme all’ex marito Flavio Briatore e al figlio Nathan Falco Briatore. Il 14enne è in partenza per il collegio svizzero dove studia mentre mamma Elisabetta riprendere in mano le proprie attività, tra cui… disfare la valigia.

Mare o montagna?

Le vacanze natalizie di Elisabetta Gregoraci hanno attraversato diversi paralleli. Come ogni anno, la conduttrice ha passato il 25 dicembre e San Silvestro in Kenya, al Billionaire, il resort a Malindi di proprietà di Flavio Briatore. Giornate lente e soleggiate, all’insegna della famiglia e del relax. Ovviamente i suoi look ruotavano principalmente intorno allo swimwear striminzito e firmato. I due pezzi allegri e colorati di Miss Bikini erano perfettamente abbinati alla vegetazione africana mentre il trikini Pucci (490 euro) era super chic. Qualche giorno dopo, la Gregoraci è tornata in Europa, facendo tappa sulla neve a St. Moritz, esclusiva località amata dai vip. Gli outfit per la montagna si sono rivelati altrettanto ricercati. Tanti i maglioni Prada, caldi e cool. Comodità ai piedi, con i Moon Boot (495 euro) effetto shearling o gli Ugg (199 euro) con platform.

Una valigia da favola

Rientrata a casa dopo tre settimane in giro per il mondo, per Elisabetta Gregoraci è tempo di disfare i bagagli. “Il delirio valigia post vacanze” scrive lei su Instagram, nel postare uno scatto del trolley Louis Vuitton sul pavimento, circondato da abiti e accessori costosi e firmati. Del resto, per potersi spostare da un clima tropicale alle rigide temperature svizzere, Elisabetta ha dovuto portare con sé una sfilza di opzioni, adatte a ogni evenienza. Sono tante le it-bag sparse sul parquet, dalla Arquè di Prada (2.400 euro) in pelle marrone con dettagli shearling alla clutch Andiamo di Bottega Veneta. La borsetta più sparkly però è la Flap di Chanel interamente ricoperta di paillettes: l’avrà usata il 31 dicembre? In tema di lustrini, si fa notare anche il cardigan lurex di Missoni (1.390 euro) mentre il completo di Miu Miu con gonna bianca a pieghe e bomber in cashmere è in pieno trend tenniscore.

Selfie di lusso

Benché la sua vita sia piena di impegni e di mondanità, Elisabetta Gregoraci sembra aver manifestato a mezzo social un po’ di nostalgia per le belle vacanze appena trascorse. Via libera dunque a un carosello di “mirror selfie”, scatti allo specchio dove mostra i suoi look. Icona fashion, la Gregoraci non nasconde la sua passione per i top brand. La showgirl mette anche in mostra il fisco tonico e perfetto con proposte audaci e sensuali. Il vestito nero di Magda Butrym (1.445 euro) con dettagli cut-out svela gli addominali. Focus sul ventre anche nel completo bianco e verde acqua Dior, nella delicata stampa Dioriviera. Il reggiseno di petali 3D e la minigonna in camoscio con dettagli floreali di Ermanno Scervino (1.380 euro) sottolineano sia la pancia che le lunghe gambe. Tanti posti nel mondo e tante mise per Elisabetta, che si conferma perfetta a tutte le longitudini.

Related Posts